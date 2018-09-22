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4N1K İlk Aşk 11. son bölüm izle: Jülide, Yaprak'a gerçeği söyleyecek mi? (Yeni bölüm fragmanı)

DİZİ HABERLERİ  | 22.09.2018 09:16 | Son Güncelleme

4N1K İlk Aşk 11. son bölümü dün akşam izleyicisi ile buluştu. Fox TV'de yayınlanan dizinin son bölümü sonrasında 4N1K İlk Aşk yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı araştırılıyor. Büşra Yılmaz'ın aynı adlı eserinden önce sinema sonra dizi olarak uyarlanan 4N1K İlk Aşk son bölümde Ali, Barış ve Yaprak'ın sözleri üzerine yıkılır. Jülide, Ali hakkında konuşmak için Yaprak ile buluştu. Duydukları onu da şaşırttı. 4N1K İlk Aşk son bölümü izleme bağlantısı ve özel sahneler haberimizde.

4N1K İlk Aşk 11. son bölüm izle: Jülide, Yaprak'a gerçeği söyleyecek mi? (Yeni bölüm fragmanı)

4N1K İlk Aşk 11. son bölümü, dün akşam Fox TV'de hayranları ile buluştu. Büşra Yılmaz'ın eserinden 2 sinema filmi çevrildikten sonra dizi olarak Fox TV'de yayınlanan 4N1K İlk Aşk ilgiyle izleniliyor. 4N1K İlk Aşk son bölümde Barış ile Yaprak'ın sevgili oldukları itirafı olay oldu. Ali, ikilinin söyledikleri karşısında hayalkırıklığı yaşıyor ve derdini Ela öğretmen ile paylaşıyor. Tuna, Yaprak ile Barış arasındaki konuşmaları duyuyor ve bunu Yaprak'a söylemesi onu kızdırıyor. Jülide'nin Yaprak ile buluşması ise iki tarafı da şaşırtan gerçekler ile dolu. 4N1K İlk Aşk son bölüm izleme bağlantısı ve özel sahneler haberimizde.

4N1K İLK AŞK SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yaprak’ın yalan aşk itirafı Ali’nin canını fena yakar. Eve gitmek istemeyen Ali, Ela öğretmenine gider. Uzaktan sevmenin ne demek olduğunu çok iyi bilen Ela, Ali’yi teselli eder. Ancak bu durum Jülide’nin hiç hoşuna gitmez ve soluğu Ela’nın evinde alır. Barış, bu oyuna devam edeceklerse Yaprak’tan adam gibi oynamasını ister ve onu uyarır; “Dikkat et gerçeğe dönümesin aşkımız” der. Onların konuşmalarına ise Tuna kulak misafiri olur.

4N1K İlk Aşk son bölüm izle

4N1K İlk Aşk yeni bölüm fragmanı için tıklayınız

Okul gündemine Yaprak-Barış aşkı bomba gibi düşer. Babasını affetmeyen Ece çetenin operasyonu ile geceyi Melike’nin evinde saklanarak geçirir. Gökhan’ın Merve kıskançlığı bu kez başını büyük derde sokar. Barış ve Yaprak’ı takip eden çete Ali ile ilgili gerçeği öğrenir. Jülide ise Yaprak’ı Ali ile ilgili konuşmak için çağırır.


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