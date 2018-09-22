4N1K İlk Aşk 11. son bölüm izle: Jülide, Yaprak'a gerçeği söyleyecek mi? (Yeni bölüm fragmanı)

4N1K İlk Aşk 11. son bölümü, dün akşam Fox TV'de hayranları ile buluştu. Büşra Yılmaz'ın eserinden 2 sinema filmi çevrildikten sonra dizi olarak Fox TV'de yayınlanan 4N1K İlk Aşk ilgiyle izleniliyor. 4N1K İlk Aşk son bölümde Barış ile Yaprak'ın sevgili oldukları itirafı olay oldu. Ali, ikilinin söyledikleri karşısında hayalkırıklığı yaşıyor ve derdini Ela öğretmen ile paylaşıyor. Tuna, Yaprak ile Barış arasındaki konuşmaları duyuyor ve bunu Yaprak'a söylemesi onu kızdırıyor. Jülide'nin Yaprak ile buluşması ise iki tarafı da şaşırtan gerçekler ile dolu. 4N1K İlk Aşk son bölüm izleme bağlantısı ve özel sahneler haberimizde.

4N1K İLK AŞK SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yaprak’ın yalan aşk itirafı Ali’nin canını fena yakar. Eve gitmek istemeyen Ali, Ela öğretmenine gider. Uzaktan sevmenin ne demek olduğunu çok iyi bilen Ela, Ali’yi teselli eder. Ancak bu durum Jülide’nin hiç hoşuna gitmez ve soluğu Ela’nın evinde alır. Barış, bu oyuna devam edeceklerse Yaprak’tan adam gibi oynamasını ister ve onu uyarır; “Dikkat et gerçeğe dönümesin aşkımız” der. Onların konuşmalarına ise Tuna kulak misafiri olur.