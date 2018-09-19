4N1K İlk Aşk 11. yeni bölüm fragmanı: Ali, Yaprak ve Barış kavgası! (4N1K İlk Aşk son bölüm izle)

4N1K İlk Aşk 11. yeni bölüm fragmanı Fox TV tarafından yayınlandı. Cuma akşamları ekrana gelen ve Büşra Yılmaz'ın eserinden uyarlanan 4N1K İlk Aşk yeni fragmanı merakla bekleniyordu. Son bölümde Ali, Yaprak ile Barış'ın "Biz birbirimize aşığız" sözleri ile adeta yıkılmıştır. Okula bomba gibi düşen bu haber sonrasında Ali, Yaprak ve Barış'ın olduğu yerlerden kaçmaktadır. Barış'ın Yaprak'a "Ela senin annen" diyeceksin konu kapanacak sözleri ise dikkatleri çekiyor. Ali'nin ise Ela Hoca'ya "öğrendim herşeyi" demesi ise yeni bölüm hakkında merak uyandırdı. İşte 4N1K İlk Aşk 11. bölüm fragmanı ve yeni bölüm özeti...

4N1K İLK AŞK 11. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

4N1K İLK AŞK 11. BÖLÜM ÖZETİ

Yaprak’ın yalan aşk itirafı Ali’nin canını fena yakar. Eve gitmek istemeyen Ali, Ela öğretmenine gider. Uzaktan sevmenin ne demek olduğunu çok iyi bilen Ela, Ali’yi teselli eder. Ancak bu durum Jülide’nin hiç hoşuna gitmez ve soluğu Ela’nın evinde alır. Barış, bu oyuna devam edeceklerse, Yaprak’tan adam gibi oynamasını ister ve onu uyarır; “Dikkat et gerçeğe dönüşmesin aşkımız” der. Onların konuşmalarına ise Tuna kulak misafiri olur. Okul gündemine Yaprak- Barış aşkı bomba gibi düşer. Babasını affetmeyen Ece, çetenin operasyonu ile geceyi Melike’nin evinde saklanarak geçirir. Gökhan’ın Merve kıskançlığı bu kez başını büyük derde sokar. Jülide ise Yaprak’ı Ali ile ilgili konuşmak için yanına çağırır.