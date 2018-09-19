MAGAZİN

4N1K İlk Aşk 11. yeni bölüm fragmanı: Ali, Yaprak ve Barış kavgası! (4N1K İlk Aşk son bölüm izle)

DİZİ HABERLERİ  | 19.09.2018 11:31 | Son Güncelleme

4N1K İlk Aşk 11. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Fox TV'de Cuma akşamları ekrana gelen 4N1K İlk Aşk yeni bölüm fragmanı merakla bekleniyordu. Dizinin son bölümü final sahnesinde Yaprak ile Barış'ın "Biz sevgiliyiz" açıklamaları Ali'yi derinden yaralamıştır. Ali, okulda onların olduğu her yerden kaçmaktadır. Barış ise Yaprak'ı oynadıkları oyunu ciddiye almasını söyler. 4N1K İlk Aşk yeni bölümde neler olacak? İşte 4N1K İlk Aşk 11. yeni bölüm fragmanı ve bölüm özeti...

4N1K İlk Aşk 11. yeni bölüm fragmanı: Ali, Yaprak ve Barış kavgası! (4N1K İlk Aşk son bölüm izle)

4N1K İlk Aşk 11. yeni bölüm fragmanı Fox TV tarafından yayınlandı. Cuma akşamları ekrana gelen ve Büşra Yılmaz'ın eserinden uyarlanan 4N1K İlk Aşk yeni fragmanı merakla bekleniyordu. Son bölümde Ali, Yaprak ile Barış'ın "Biz birbirimize aşığız" sözleri ile adeta yıkılmıştır. Okula bomba gibi düşen bu haber sonrasında Ali, Yaprak ve Barış'ın olduğu yerlerden kaçmaktadır. Barış'ın Yaprak'a "Ela senin annen" diyeceksin konu kapanacak sözleri ise dikkatleri çekiyor. Ali'nin ise Ela Hoca'ya "öğrendim herşeyi" demesi ise yeni bölüm hakkında merak uyandırdı. İşte 4N1K İlk Aşk 11. bölüm fragmanı ve yeni bölüm özeti...

4N1K İLK AŞK 11. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

4N1K İLK AŞK 11. BÖLÜM ÖZETİ

Yaprak’ın yalan aşk itirafı Ali’nin canını fena yakar. Eve gitmek istemeyen Ali, Ela öğretmenine gider. Uzaktan sevmenin ne demek olduğunu çok iyi bilen Ela, Ali’yi teselli eder. Ancak bu durum Jülide’nin hiç hoşuna gitmez ve soluğu Ela’nın evinde alır. Barış, bu oyuna devam edeceklerse, Yaprak’tan adam gibi oynamasını ister ve onu uyarır; “Dikkat et gerçeğe dönüşmesin aşkımız” der. Onların konuşmalarına ise Tuna kulak misafiri olur. Okul gündemine Yaprak- Barış aşkı bomba gibi düşer. Babasını affetmeyen Ece, çetenin operasyonu ile geceyi Melike’nin evinde saklanarak geçirir. Gökhan’ın Merve kıskançlığı bu kez başını büyük derde sokar. Jülide ise Yaprak’ı Ali ile ilgili konuşmak için yanına çağırır.

4N1K İLK AŞK SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

4N1K İlk Aşk son bölümde; Ali’nin gerçekleri bilmesi gerektiğine inanan Barış, Yaprak’ı ikna etmeye çalışır. Kendi yaşadıklarını örnek veren Barış, onu ikna etmek için anne ve babasının mezarına bile götürür. Barış’ın Yaprak’a duygularını bilen Ali, ikili arasında onları çözmeye çalışır. Her ikisinin de kendisinden bir şey sakladığına iyice emin olur.

Oğuz’un ailesinin kötüleşen mali durumu gizlenemez durumdadır. Çete ona destek olmak için bir plan yapar. Herkes dört koldan Oğuz’lara yardım etmek için seferber olur. Cihan ile Ece arasında ise beklenmedik bir gelişme yaşanır.

4N1K İLK AŞK SON BÖLÜM İZLE

Okula yeni gelen Tuna’nın tuhaf davranışları herkesi tedirgin eder, özellikle de Yaprak’ı. Barış’ın baskısına dayanmayan Yaprak, Ali’ye her şeyi itiraf etmeye gider. Evde ise onu bambaşka bir sürpriz beklemektedir.


PARTNERDüğünde şok! Gelinle damat öpüşürken bir anda ortaya çıktıDüğünde şok! Gelinle damat öpüşürken bir anda ortaya çıktı
Reyting sonuçları 18 Eylül: Ufak Tefek Cinayetler 33. son bölüm reyting oranları! Günün birincisi kim?Reyting sonuçları 18 Eylül: Ufak Tefek Cinayetler 33. son bölüm reyting oranları! Günün birincisi kim?
Sen Anlat Karadeniz 22. yeni bölüm bu akşam var mı? İşte 19 Eylül Çarşamba atv yayın akışıSen Anlat Karadeniz 22. yeni bölüm bu akşam var mı? İşte 19 Eylül Çarşamba atv yayın akışı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
4n1k ilk aşk 4N1K İlk Aşk yeni bölüm fragmanı 4N1K İlk Aşk 11 bölüm fragmanı fox tv

En Çok Okunan Haberler

Ertuğrul Özkök: Esad'a ilk önemli jest

Ertuğrul Özkök: Esad'a ilk önemli jest

Lyme hastalığı nedir? Uzmanlar uyarıyor: Çağın salgını

Lyme hastalığı nedir? Uzmanlar uyarıyor: Çağın salgını

Dünya devi Amazon, Türkiye'de resmen açıldı!

Dünya devi Amazon, Türkiye'de resmen açıldı!

Şeyma Subaşı mekanını test ettirdi! İlk işi Nusret'e yedirmek oldu

Şeyma Subaşı mekanını test ettirdi! İlk işi Nusret'e yedirmek oldu

Adnan Oktar operasyonunda flaş karar! Dava düştü

Adnan Oktar operasyonunda flaş karar! Dava düştü

Merkez Bankası'ndan döviz kararı!

Merkez Bankası'ndan döviz kararı!

İlginizi Çekebilir

Diriliş Ertuğrul'a sürpriz transfer! Hande Soral hangi rolde oynayacak?

Diriliş Ertuğrul'a sürpriz transfer! Hande Soral hangi rolde oynayacak?

Ufak Tefek Cinayetler'in yeni sezonundan çarpıcı afiş!

Ufak Tefek Cinayetler'in yeni sezonundan çarpıcı afiş!

Bizim Hikaye'de Filiz'e Barış'tan büyük darbe! Bizim Hikaye 39. bölüm fragmanı yayınlandı

Bizim Hikaye'de Filiz'e Barış'tan büyük darbe! Bizim Hikaye 39. bölüm fragmanı yayınlandı

Müge Anlı yeni sezona hızlı başladı! Film gibi olay

Müge Anlı yeni sezona hızlı başladı! Film gibi olay

Söz dizisine bir sürpriz oyuncu daha katıldı

Söz dizisine bir sürpriz oyuncu daha katıldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Reyting sonuçları 18 Eylül: Ufak Tefek Cinayetler 33. son bölüm reyting oranları! Günün birincisi kim?

Reyting sonuçları 18 Eylül: Ufak Tefek Cinayetler 33. son bölüm reyting oranları! Günün birincisi kim?

Sen Anlat Karadeniz 22. yeni bölüm bu akşam var mı? İşte 19 Eylül Çarşamba atv yayın akışı

Sen Anlat Karadeniz 22. yeni bölüm bu akşam var mı? İşte 19 Eylül Çarşamba atv yayın akışı

Ufak Tefek Cinayetler yeni sezona Merve'nin eski aşkı 'El Turco' Kerim Adil Sağlam damga vurdu!

Ufak Tefek Cinayetler yeni sezona Merve'nin eski aşkı 'El Turco' Kerim Adil Sağlam damga vurdu!

Ufak Tefek Cinayetler 34. bölümden ilk fragman yayınlandı! Kerim Adil ve Merve'nin yüzleşmesi

Ufak Tefek Cinayetler 34. bölümden ilk fragman yayınlandı! Kerim Adil ve Merve'nin yüzleşmesi

Savaşçı yeni sezondan çarpıcı fragman! Savaşçı eni bölümler ne zaman başlıyor?

Savaşçı yeni sezondan çarpıcı fragman! Savaşçı eni bölümler ne zaman başlıyor?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezon fragmanı! EDHO 4. sezon yayın tarihi belli oldu

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezon fragmanı! EDHO 4. sezon yayın tarihi belli oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.