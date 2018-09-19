4N1K İlk Aşk 11. yeni bölüm fragmanı: Ali, Yaprak ve Barış kavgası! (4N1K İlk Aşk son bölüm izle)

4N1K İlk Aşk 11. yeni bölüm fragmanı Fox TV tarafından yayınlandı. Cuma akşamları ekrana gelen ve Büşra Yılmaz'ın eserinden uyarlanan 4N1K İlk Aşk yeni fragmanı merakla bekleniyordu. Son bölümde Ali, Yaprak ile Barış'ın "Biz birbirimize aşığız" sözleri ile adeta yıkılmıştır. Okula bomba gibi düşen bu haber sonrasında Ali, Yaprak ve Barış'ın olduğu yerlerden kaçmaktadır. Barış'ın Yaprak'a "Ela senin annen" diyeceksin konu kapanacak sözleri ise dikkatleri çekiyor. Ali'nin ise Ela Hoca'ya "öğrendim herşeyi" demesi ise yeni bölüm hakkında merak uyandırdı. İşte 4N1K İlk Aşk 11. bölüm fragmanı ve yeni bölüm özeti...
Yaprak’ın yalan aşk itirafı Ali’nin canını fena yakar. Eve gitmek istemeyen Ali, Ela öğretmenine gider. Uzaktan sevmenin ne demek olduğunu çok iyi bilen Ela, Ali’yi teselli eder. Ancak bu durum Jülide’nin hiç hoşuna gitmez ve soluğu Ela’nın evinde alır. Barış, bu oyuna devam edeceklerse, Yaprak’tan adam gibi oynamasını ister ve onu uyarır; “Dikkat et gerçeğe dönüşmesin aşkımız” der. Onların konuşmalarına ise Tuna kulak misafiri olur. Okul gündemine Yaprak- Barış aşkı bomba gibi düşer. Babasını affetmeyen Ece, çetenin operasyonu ile geceyi Melike’nin evinde saklanarak geçirir. Gökhan’ın Merve kıskançlığı bu kez başını büyük derde sokar. Jülide ise Yaprak’ı Ali ile ilgili konuşmak için yanına çağırır.
4N1K İlk Aşk son bölümde; Ali’nin gerçekleri bilmesi gerektiğine inanan Barış, Yaprak’ı ikna etmeye çalışır. Kendi yaşadıklarını örnek veren Barış, onu ikna etmek için anne ve babasının mezarına bile götürür. Barış’ın Yaprak’a duygularını bilen Ali, ikili arasında onları çözmeye çalışır. Her ikisinin de kendisinden bir şey sakladığına iyice emin olur.
Barış son anda yetişip Yaprak’ın hayatını kurtardı. ???? #keşke pic.twitter.com/4wHpsk8TTV— 4N1K İlk Aşk (@4n1kfox) 14 Eylül 2018
Oğuz’un ailesinin kötüleşen mali durumu gizlenemez durumdadır. Çete ona destek olmak için bir plan yapar. Herkes dört koldan Oğuz’lara yardım etmek için seferber olur. Cihan ile Ece arasında ise beklenmedik bir gelişme yaşanır.
Okula yeni gelen Tuna’nın tuhaf davranışları herkesi tedirgin eder, özellikle de Yaprak’ı. Barış’ın baskısına dayanmayan Yaprak, Ali’ye her şeyi itiraf etmeye gider. Evde ise onu bambaşka bir sürpriz beklemektedir.
Yaprak, Barış’a aşık olduğunu söyledi! Haftaya yeni bölümde görüşürüz. #keşke pic.twitter.com/YbdTQu2W8R— 4N1K İlk Aşk (@4n1kfox) 14 Eylül 2018
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