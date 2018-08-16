5 adımda diş çürüklerinden nasıl kurturulur?

Şekere elveda demelisiniz

En temel kurallardan biri şeker içeren gıdaları tüketmemek. Ağız sağlığını olumsuz etkileyen bakteriler şeker ile beslenmektedir. Bunun yanı sıra asidik değeri yüksek olan şeker tüketildiğinde dişin yapısını bozar ve mineralleri yok eder.

Yağ çekme yöntemini duydunuz mu?

İsim olarak pek yayılmasa da bazı kişiler tarafından bilinmektedir. Yağ çekme yöntemi diş eti iltihabına ve dişlerin beyazlamasında son derece etkilidir. Bunun için Hindistan cevizi yağını (1 tatlı kaşığı) 20 dakika boyunca ağzınızda gargara yapar gibi gezdirin. Sonrasında ağzınızı durulamayabilirsiniz. Haftada bir gün yapmanız yeterlidir.

Besin değeri yüksek, kaliteli gıdalar tüketmelisiniz

Diş çürüklerini önlemek için yağda çözülebilen vitamin ve mineraller tüketilmeli. Bunun için yeşil yapraklı sebzeler, sert kabuklu yemişler, avokado, sağlıklı yağlar içeren gıdalar tercih edilebilir.

Fitik asitten uzak durmalısınız

Organik olmayan veya GDO'lu fasulyelerden, tohumlardan ve set kabuklu gıdalar tüketilmemeli çünkü bu gıdalar fitik asit içerebilir. Fitik asit tüketildiğinde vücutta bulunan mineralleri bloke eder. Mineral eksikliği ise vücutta farklı hastalıklara neden olabiliyor.

Diş macununu evde kendiniz yapın

Florür içermeyen diş macunları piyasada çok pahalı olduğu için evde kendi macununuzu üretebilirsiniz:

1//4 çay kaşığı karbonat

3 yemek kaşığı diyatomlu kil

1/2 çay kaşığı Hindistan cevizi yağı

1 yemek kaşığı hazır su

1/4 çay kaşığı nane özü

Tüm malzemeleri karıştırın ve normal bir şekilde dişlerinizi fırçalayın.