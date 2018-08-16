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5 adımda diş çürüklerinden nasıl kurturulur?

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 16.08.2018 17:14 | Son Güncelleme

Diş sağlığını korumanın yolu doğru beslenmekten geçiyor. Ne kadar sağlıklı beslenirseniz o kadar güzel dişlere sahip olacaksınızdır. İşte bembeyaz dişler için yapmanız gereken 5 şey.

5 adımda diş çürüklerinden nasıl kurturulur?

Şekere elveda demelisiniz

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En temel kurallardan biri şeker içeren gıdaları tüketmemek. Ağız sağlığını olumsuz etkileyen bakteriler şeker ile beslenmektedir. Bunun yanı sıra asidik değeri yüksek olan şeker tüketildiğinde dişin yapısını bozar ve mineralleri yok eder.

Yağ çekme yöntemini duydunuz mu?

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İsim olarak pek yayılmasa da bazı kişiler tarafından bilinmektedir. Yağ çekme yöntemi diş eti iltihabına ve dişlerin beyazlamasında son derece etkilidir. Bunun için Hindistan cevizi yağını (1 tatlı kaşığı) 20 dakika boyunca ağzınızda gargara yapar gibi gezdirin. Sonrasında ağzınızı durulamayabilirsiniz. Haftada bir gün yapmanız yeterlidir.

Besin değeri yüksek, kaliteli gıdalar tüketmelisiniz

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Diş çürüklerini önlemek için yağda çözülebilen vitamin ve mineraller tüketilmeli. Bunun için yeşil yapraklı sebzeler, sert kabuklu yemişler, avokado, sağlıklı yağlar içeren gıdalar tercih edilebilir.

Fitik asitten uzak durmalısınız

Organik olmayan veya GDO'lu fasulyelerden, tohumlardan ve set kabuklu gıdalar tüketilmemeli çünkü bu gıdalar fitik asit içerebilir. Fitik asit tüketildiğinde vücutta bulunan mineralleri bloke eder. Mineral eksikliği ise vücutta farklı hastalıklara neden olabiliyor.

Diş macununu evde kendiniz yapın

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Florür içermeyen diş macunları piyasada çok pahalı olduğu için evde kendi macununuzu üretebilirsiniz:

1//4 çay kaşığı karbonat
3 yemek kaşığı diyatomlu kil
1/2 çay kaşığı Hindistan cevizi yağı
1 yemek kaşığı hazır su
1/4 çay kaşığı nane özü

Tüm malzemeleri karıştırın ve normal bir şekilde dişlerinizi fırçalayın.

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