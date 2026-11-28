Kavak ilçesi Çakallı mevkisindeki Sultan 2’nci Gıyaseddin Keyhüsrev döneminde inşa edilen tarihi kervansaray, geçmişten günümüze ulaşan mimarisiyle varlığını sürdürüyor. Atıl durumda bulunan yapı, 2012 yılında Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından restore edilerek restoran haline getirildi. Belediye bünyesinde hizmet veren tarihi yapıda, bölgeye özgü menemen ve tirit gibi yöresel yemekler hazırlanıyor.

Kaz tiridi özellikle aralık ve ocak aylarında yoğun talep görüyor. Kavak, Ladik ve Havza ilçelerinde 1 Kasım-1 Nisan arasında sezonu devam eden kaz tiridi için özel olarak beslenen kazlar, kış aylarında yağlandıktan sonra kesiliyor. Tandır usulü fırında 6-8 saat pişirilen kazların kemikleri ayrılarak etleri servis için hazırlanıyor. Kazın kendi yağı ve suyuyla pişirilen bulgur pilavının üzerine yerleştirilen etler, isteğe göre porsiyon veya ortaya servis ediliyor.

DHA

‘6-8 SAAT ARASINDA PİŞME SÜRESİ OLUYOR’

Kaz tiridinin hazırlanışını anlatan 35 yıllık aşçı Recep Sarı (55), “Kazlarımız geliyor, sonra fırın aşaması başlıyor. Yani kazımızı tepsimize koyuyoruz. Tandır usulü fırında yaklaşık 6-8 saat arası pişme süresi oluyor. Fırından çıktıktan sonra onların kemiklerini, yağlarını ayırıyoruz. Tabii yağ ile beraber piştiği için biraz daha sulu ve yağlı oluyor. Yapım aşaması kazın yağı ve kendi suyundan olur. Kazın yanında da bulgur pilavı yapıyoruz. Bulgur pilavının da zaten yapım aşaması kazın kendi suyuyla, kendi yağıyla oluyor. O şekilde servis ediyoruz. Piştikten sonra kemikleri ayırılıyor. Kemikleri ayrıldıktan sonra eti ayrı bir kaba alınıyor. Ondan sonra siparişe göre porsiyon ya da ortaya servis yapıyoruz” dedi.

DHA

‘KAZIN AYAĞINA KAR SUYU DEĞMEDEN YENMEZ’

Kazın sezonunun ortalama 1 Kasım-1 Nisan arasında olduğunu belirten Sarı, “Genelde Çakallı mevkii, Kavak, Ladik, Havza ilçelerinde sezon başlar. 1 Nisan’a kadar devam eder. Yani bu sezonluk olduğu için kaz tiridi sıcak havalarda pek istenmiyor. Biraz da ağır geliyor. Ama kış mevsiminde lezzetli oluyor. Hani derler ya ‘Kazın ayağına kar suyu değmeden yenmez’ diye. Soğuk mevsimlerde daha güzel oluyor, lezzetli oluyor. Kazın mevsimi kış ayları” diye konuştu.

DHA

‘SEZONDA 900-1000 ARASI KAZ TÜKETİYORUZ’

Handa sezonda yaklaşık 900-100 kaz tüketildiğini ifade eden restoran müdürü Mustafa Akça, “Burası Çakallı Taşhan Restoran. Daha doğrusu Kervansaraya katılmış 8 asırlık yapı. Burası Selçuklu tarafından yapılmış. 2012'de Büyükşehir Belediyesi tarafından restorasyona sokulup restoran haline getirilmiş. Daha doğrusu atıl vaziyetten kurtulmuştur. Biz burada menemen ve tirit yapıyoruz. Bu bölgeye ait yemekleri yapıyoruz. Kaz tiridine talepler gayet yoğun. Özellikle aralık ile ocak ayının sonuna kadar yoğun bir talep var. Sezonda 900-1000 arası kaz tüketiyoruz” ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Nilgün Arabacı tarafından yayına alınmıştır