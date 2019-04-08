5 adımda ömrünüzün sonuna kadar yetecek miktarda yaban mersini yetiştirme yöntemi!

İnanılmaz tatlarının yanı sıra yabanmersinlerinin sağlığımıza birçok katkısı vardır. Yapılan araştırmalarda antioksidan içeren yaban mersinlerinin kan şekeri ve kolesterolü dengelediği, hafıza kaybını önlediği ve beynin daha iyi çalışmasına katkı sağladığı görüldü. Ayrıca antioksidan deposu olan yabanmersinleri yaşlanmayı geciktirici ve kanser önleyici özelliğe sahip.

Yaban mersinleri genelde kendi kendilerine ormanlarda yetişiyorlar. Ancak her zaman yaban mersinlerinin bulunduğu yerlere gidecek kadar enerjimiz olamayabiliyor. Marketten aldığınız dondurulmuş yaban mersinleri ise asla tazelerinin yerini tutmuyor.

Eğer siz de yaban mersinine bayılıyorsanız bahçenizde veya balkonunuzda yaban mersini yetiştirmeyi gözden geçirebilirsiniz. Hiç düşündüğünüz gibi zor değil!

Ömrünüz boyunca yetecek kadar yaban mersini yetiştirmek hayal değil. Sadece size vereceğimiz 5 adımı takip etmeniz gerekiyor.

Doğru yeri bulun

Yaban mersini fidanları verimli topraklara ve güneş ışığına ihtiyaç duyarlar. Eğer geniş bir bahçeniz varsa, topraklarınızdaki su miktarının yeterli olup olmadığını kontrol edin. Eğer balkonunuzda yetiştirecekseniz uzun ve geniş bir çöp tenekesi benzeri metal materyale ihtiyacınız olacak.