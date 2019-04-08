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5 adımda ömrünüzün sonuna kadar yetecek miktarda yaban mersini yetiştirme yöntemi!

serpil.hanoglu serpil.hanoglu
EĞLENCE  | 08.04.2019 14:39 | Son Güncelleme

Balkonunuzda 5 adımda ömrünüzün sonuna kadar yetecek miktarda yaban mersini yetiştirme yöntemini sizin için derledik.

5 adımda ömrünüzün sonuna kadar yetecek miktarda yaban mersini yetiştirme yöntemi!

İnanılmaz tatlarının yanı sıra yabanmersinlerinin sağlığımıza birçok katkısı vardır. Yapılan araştırmalarda antioksidan içeren yaban mersinlerinin kan şekeri ve kolesterolü dengelediği, hafıza kaybını önlediği ve beynin daha iyi çalışmasına katkı sağladığı görüldü. Ayrıca antioksidan deposu olan yabanmersinleri yaşlanmayı geciktirici ve kanser önleyici özelliğe sahip.
Yaban mersinleri genelde kendi kendilerine ormanlarda yetişiyorlar. Ancak her zaman yaban mersinlerinin bulunduğu yerlere gidecek kadar enerjimiz olamayabiliyor. Marketten aldığınız dondurulmuş yaban mersinleri ise asla tazelerinin yerini tutmuyor.

Eğer siz de yaban mersinine bayılıyorsanız bahçenizde veya balkonunuzda yaban mersini yetiştirmeyi gözden geçirebilirsiniz. Hiç düşündüğünüz gibi zor değil!
Ömrünüz boyunca yetecek kadar yaban mersini yetiştirmek hayal değil. Sadece size vereceğimiz 5 adımı takip etmeniz gerekiyor.

Doğru yeri bulun

Yaban mersini fidanları verimli topraklara ve güneş ışığına ihtiyaç duyarlar. Eğer geniş bir bahçeniz varsa, topraklarınızdaki su miktarının yeterli olup olmadığını kontrol edin. Eğer balkonunuzda yetiştirecekseniz uzun ve geniş bir çöp tenekesi benzeri metal materyale ihtiyacınız olacak.

1t

Yeterince alan olduğundan emin olun

Birden fazla fidan dikeceksiniz aralarında 150 cm uzaklık olduğundan emin olun.

İlkbaharda ekin

Yaban mersini fidesi ekmek için en iyi zaman ilkbahar. Ortalama bir yaban mersini fidanının boyutları 50 x 45 cmdir. Yeterince suladığınızdan emin olun.

2s

Yabani otları derhal temizleyin

Yaban mersini fidanlarının gelişimini engelleyen şeylerden biri de etrafında çıkan yabani otlardır. Fidanın yanına talaş dökerek yabani otların çıkmasını engelleyebilirsiniz. Yılda bir kez talaş dökmek yeterli.

3g

Gübre kullanmayı unutmayın

Yaban mersini fidanları suni gübrelerden olumsuz etkilenirler. Bu nedenle tamamen doğal gübre kullanın. Başta bahçenizde veya balkonunuzda yaban mersini yetiştirmek size hayal gibi gelecektir. Ancak birkaç denemenin sonunda olumlu sonuçlar alınca bütün emeklerinize değdiğini göreceksiniz. Üstelik yaban mersinleri 40 – 50 yıl canlı kalıp mevsiminde sürekli meyve veriyorlar.

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