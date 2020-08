5 bin 500 aileye kurban eti dağıtıldı

Eski Kilis milletvekili ve eski Belediye Başkanı Hasan Kara, 22 ton et temin ederek bunu Kilis’te yaşayan 5 bin 500 aileye dağıtıldığını söyledi.

Kara, Kurban Bayramı münasebetiyle vatandaşlara biraz olsun destek olmak amacıyla bu yıl bir farkındalık oluşturarak yurtdışında yaşayan hayırseverlerden Kilis’e kurban bağışı yapılmasını amaçladıklarını ifade ederek, “ Bu girişimimize destek olan hayırseverlerimizden 22 ton et temin ederek bunu Kilis’te yaşayan 5.500 aileye dağıttık. ‘Hayıra vesile olan hayır yapmış gibidir’ hadis-i şerifine muhatap olmanın mutluluğunu yaşatan Allah’a hamd olsun. Maalesef memleket diye bir derdi olmayanlar yine dedikodu üreterek bu dağıtımı lekelemeye çalıştılar. Bu dağıtımın tek gayesi Allah rızasıdır. Evlerinde et pişen çocukların mutluluğu bize yetmiştir. Gerisi bizim için safsatadan başka bir şey değildir. Öncelikle Kilis’e ve Kilislilere yardım eli uzatan hayırseverlerimize, 2 bin 500 olarak açıkladığımız aile sayısının 5 bin 500 olmasında büyük emekleri olan Kilis Milletvekilimiz Hilmi Dülger beyefendiye, dağıtım aşamasında sıcak havada kapı kapı gezen muhtarlarımıza ve son olarak kesimden dağıtıma her aşamada kendi ailelerini ihmal edip çalışan gönüllü ekibe çok teşekkür ederim. Bu vesile ile bayramınızı bir kez daha tebrik eder, tüm halkımıza sağlık, mutluluk ve huzur dilerim” ifadesine kullandı.