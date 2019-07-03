5 bin yıllık saklı güzellik büyülüyor!

Kent merkezinin 8 kilometre kuzeybatısında yer alan ve 5 bin yıllık tarihi boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapan Sille Mahallesi, her bir köşesinde Roma, Bizans, Anadolu Selçuklu, Karamanoğlu Beyliği ve Osmanlı Devleti’nin izlerini taşıyan bölge de ilk yerleşimin Neolitik Çağ’a kadar uzandığı düşünülüyor. Yapılan araştırmalarda Frig kalıntılarına da ulaşılan bölgede, doğal güzellikleri de görmek mümkün.

Akarsuların taşıdığı kil, kum, çakıl taşı gibi parçalarının suyun akış hızının azalması sonucu oluşan tortularla günümüze ulaşan kayalıklar Rum köyünün saklı kalmış güzelliği. Kayalıklar üzerine, Hıristiyanlığın Anadolu’ya yayıldığı dönemde yapıldığı düşünülen ve dar olması nedeniyle insanlar güçlüklü geçtiği için Şeytan Köprüsü olarak bilinen köprü hala dimdik ayakta. Şeytan Köprüsü, bölgeye gelen turistler tarafından da az biliniyor. ABD'de kanyonlarıyla ünlü Arizona’daki kayalıkları andıran bölge, ziyaretçilerini bekliyor.

Sille Mahallesi’nde 33 yıl muhtarlık yapan Musa Çeliktaş (76), "Köprünün yapı tarzı çok dikkat çekiyor. Köprünün Rumlar tarafından yaptırıldığını düşünüyoruz. Dönemin insanları, o zamanın imkânlarıyla köprü üzerinden mahalleye su getirmiş. Mahallemize yerli ve yabancı turistler geliyor ancak burayı çok bilen yok. Adeta saklı kalmış bir güzellik" dedi. (DHA)



