5 dakikada yapılıyor! Kahvaltı sofrasının vazgeçilmezi: Acuka tarifi

Anavatanı Gürcistan olan Kafkas halklarına özgü Acuka, başka yörelerde Muhammere ya da acıka adıyla da biliniyor. Ceviz, kişniş, sarımsak gibi baharatların karışımıyla hazırlanan basit ama tadına doyamayacağınız Acuka tarifini sizin için hazırladık. Geleneksel mutfakların vazgeçilmez lezzeti acuka tarifini uygulayın, kahvaltılarınızın baş tacı olacağından eminiz!
Zeytinyağını bir tavaya alın, ısındıktan sonra salçaları ekleyin ve kavurun.
Sarımsakları ekleyip biraz daha kavurun.
Ocaktan aldıktan sonra diğer malzemeleri de içine ekleyerek güzelce karıştırın.
Kavanoza alıp buzdolabında 1 saat soğutun ve dinlendirin.
Ekmek, pişi ve peynirle tüketmenizi öneririz.
Afiyet Olsun
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