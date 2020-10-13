YEMEK
  1. Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Tarifler
  4. 5 dakikada yapılıyor! Kahvaltı sofrasının vazgeçilmezi: Acuka tarifi

5 dakikada yapılıyor! Kahvaltı sofrasının vazgeçilmezi: Acuka tarifi

Sibel Özdemir Sibel Özdemir
TARİFLER HABERLERİ  | Son Güncelleme

Yapımı sadece 5 dakika süren ancak lezzetine doyum olmayan acukayı kahvaltılarınızda tüketmeye başladıktan sonra fıstık ezmesini de çikolatalı lezzetleri de unutacaksınız. Bununla birlikte dakikalar içinde hazırlayacağınız acukayı sadece kahvaltılarda değil 5 çayı misafirlerinize de ikram edebilirsiniz. Pişi, ekmek, lavaş gibi gıdalara çok yakışan acuka tarifini okuyamaya başlayın. Tadı kolay kolay damağınızdan silinmeyecek acuka tarifine bayılacaksınız!

5 dakikada yapılıyor! Kahvaltı sofrasının vazgeçilmezi: Acuka tarifi

Anavatanı Gürcistan olan Kafkas halklarına özgü Acuka, başka yörelerde Muhammere ya da acıka adıyla da biliniyor. Ceviz, kişniş, sarımsak gibi baharatların karışımıyla hazırlanan basit ama tadına doyamayacağınız Acuka tarifini sizin için hazırladık. Geleneksel mutfakların vazgeçilmez lezzeti acuka tarifini uygulayın, kahvaltılarınızın baş tacı olacağından eminiz!

ACUKA MALZEMELERİ

  • 4 yemek kaşığı biber salçası
  • 2 yemek kaşığı domates salçası
  • 5 yemek kaşığı zeytinyağı
  • Yarım su bardağı ince çekilmiş ceviZ
  • Yarım su bardağı iri çekilmiş ceviz
  • 1 dilim bayat ekmek içi (ufalanmış)
  • 3 diş ezilmiş sarımsak
  • 1 çay kaşığı kimyon
  • 1 çay kaşığı toz kişniş
  • 1 çay kaşığı toz kırmızı biber
  • 1 çay kaşığı tuz (salçanız tuzluysa koymayın)
  • 1 tatlı kaşığı nar ekşisi

ACUKA YAPILIŞI

Zeytinyağını bir tavaya alın, ısındıktan sonra salçaları ekleyin ve kavurun.
Sarımsakları ekleyip biraz daha kavurun.
Ocaktan aldıktan sonra diğer malzemeleri de içine ekleyerek güzelce karıştırın.
Kavanoza alıp buzdolabında 1 saat soğutun ve dinlendirin.
Ekmek, pişi ve peynirle tüketmenizi öneririz.

Afiyet Olsun

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERO yıldan sonra işe girenler dikkat! Kıdem tazminatı...O yıldan sonra işe girenler dikkat! Kıdem tazminatı...
Özel yufkacılardan alınanlar gibi: Kışlık yufka nasıl yapılır?Özel yufkacılardan alınanlar gibi: Kışlık yufka nasıl yapılır?
Lezzeti dillere destan kolay katmer tarifiLezzeti dillere destan kolay katmer tarifi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
İlginizi Çekebilir
Türk mutfağının şahane şerbetli tatlıları
Türk mutfağının şahane şerbetli tatlıları
Şifa Niyetine: Yalancı Kelle Paça Çorbası Tarifi
Şifa Niyetine: Yalancı Kelle Paça Çorbası Tarifi
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Tam da Mevsimi: Fırında Ballı Somon Tarifi
Tam da Mevsimi: Fırında Ballı Somon Tarifi
Balıkesir Usulü Höşmerim
Balıkesir Usulü Höşmerim
Yuvalama Çorbası
Yuvalama Çorbası
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Özel yufkacılardan alınanlar gibi: Kışlık yufka nasıl yapılır?
Özel yufkacılardan alınanlar gibi: Kışlık yufka nasıl yapılır?
Özel yufkacılardan alınanlar gibi:
Özel yufkacılardan alınanlar gibi:
MasterChef hamsi kuşu tarifi! Hamsi kuşu nasıl yapılır?
Ünlü şefin tarifi herkesi ekrana kitledi!
Ay çöreği tarifi: Pastaneden alınmış gibi!
Ay çöreği tarifi: Pastaneden alınmış gibi!
Avokado tarifleri: Sağlıklı lezzet yolculuğu
Sağlıklı lezzet yolculuğu
Pratik ve kokusuz: Levrek marin, ızgara levrek ve fırında levrek tarifi
Levrek marin ve Izgara levrek tarifi
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.