5 dakikada yapılıyor! Kahvaltı sofrasının vazgeçilmezi: Acuka tarifi

Anavatanı Gürcistan olan Kafkas halklarına özgü Acuka, başka yörelerde Muhammere ya da acıka adıyla da biliniyor. Ceviz, kişniş, sarımsak gibi baharatların karışımıyla hazırlanan basit ama tadına doyamayacağınız Acuka tarifini sizin için hazırladık. Geleneksel mutfakların vazgeçilmez lezzeti acuka tarifini uygulayın, kahvaltılarınızın baş tacı olacağından eminiz!

ACUKA MALZEMELERİ

4 yemek kaşığı biber salçası

2 yemek kaşığı domates salçası

5 yemek kaşığı zeytinyağı

Yarım su bardağı ince çekilmiş ceviZ

Yarım su bardağı iri çekilmiş ceviz

1 dilim bayat ekmek içi (ufalanmış)

3 diş ezilmiş sarımsak

1 çay kaşığı kimyon

1 çay kaşığı toz kişniş

1 çay kaşığı toz kırmızı biber

1 çay kaşığı tuz (salçanız tuzluysa koymayın)

1 tatlı kaşığı nar ekşisi

ACUKA YAPILIŞI

Zeytinyağını bir tavaya alın, ısındıktan sonra salçaları ekleyin ve kavurun.

Sarımsakları ekleyip biraz daha kavurun.

Ocaktan aldıktan sonra diğer malzemeleri de içine ekleyerek güzelce karıştırın.

Kavanoza alıp buzdolabında 1 saat soğutun ve dinlendirin.

Ekmek, pişi ve peynirle tüketmenizi öneririz.

Afiyet Olsun

