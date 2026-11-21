BURSA USULÜ SÜT HELVASI İÇİN MALZEMELER

1 litre süt

100 gram tereyağı

1 su bardağı un (yaklaşık 110 gram)

1 su bardağı toz şeker (yaklaşık 170 gram)

1 paket vanilin

SÜT HELVASI NASIL YAPILIR?

Sütün bir kısmını küçük bir tencereye alın. Üzerine toz şekeri ekleyerek şeker eriyene kadar hafifçe ısıtın. Ardından kalan sütü ilave edip karıştırın.

Ayrı bir tencerede tereyağını eritin. Unu ekleyerek kısık-orta ateşte sürekli karıştırın. Unun rengi koyulaşmadan, hafif kokusu çıkana kadar yaklaşık 3-4 dakika kavurun.

Hazırladığınız sütlü karışımı kavrulmuş una azar azar ekleyin. Bu aşamada topaklanma olmaması için tel çırpıcıyla hızlıca karıştırın.

Karışımı orta-kısık ateşte, sürekli karıştırarak koyulaşana kadar pişirin. Akışkan bir muhallebi kıvamına geldiğinde vanilini ekleyip ocaktan alın. Hazırladığınız süt helvasını ısıya dayanıklı küçük fırın kaplarına paylaştırın.

Kapları derin bir fırın tepsisine yerleştirin. Tepsiye kapların yaklaşık yarısına ulaşacak kadar sıcak su ekleyin.

Önceden ısıtılmış 220 derece fırının üst ızgara ayarında, tatlıların üzeri kızarana kadar yaklaşık 5-10 dakika pişirin. Fırınların gücü farklı olduğundan bu aşamada tatlıları sürekli kontrol edin. Üzeri nar gibi kızaran süt helvalarını fırından çıkarın. Birkaç dakika dinlendirdikten sonra ılık olarak servis edin.

SÜT HELVASININ PÜF NOKTASI

Süt helvasının en önemli püf noktası, unu fazla kavurmamak ve tatlıyı fırında gereğinden uzun süre tutmamaktır. Unun rengi koyulaşırsa tatlının kendine özgü açık rengi ve hafif sütlü lezzeti değişebilir.

Sütlü karışımı una yavaş yavaş eklemek, pürüzsüz bir kıvam elde etmeyi kolaylaştırır. Fırın aşamasında ise amaç tatlıyı yeniden pişirmek değil, yalnızca üzerini kızartmaktır.

İçi yumuşak ve kaşıkla kolayca alınabilecek kıvamda bir süt helvası için tatlıyı fırında fazla bekletmemeye dikkat edin.