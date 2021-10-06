5 Ekim 2021 Salı reyting sonuçları! Masumlar Aparmanı mı, Evlilik Hakkında Her Şey mi?

5 Ekim 2021 akşamı Kanal D'de Baht Oyunu, ATV'de Çakallarla Dans 4, FOX TV'de Evlilik Hakkında Her Şey, Star TV'de Ada Masalı, Show TV'de İçimizden Biri, TRT 1'de Masumlar Apartmanı ve TV8’de MasterChef Türkiye yapımları yayınlandı. Günlük olarak yayımlanan yapımların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülüyor.

5 EKİM 2021 SALI REYTİNG SONUÇLARI

5 Ekim 2021 Salı günü yayınlanan dizi, program ve haberlerin reyting sonuçları açıklandı.

Total izleyici grubunda birinciliği Masumlar Apartmanı, ikinciliği Evlilik Hakkında Her Şey, üçüncülüğü ise Esra Erol'da aldı.

AB Grubunda ise birinci sırada Masumlar Apartmanı, ikinci sırada Evlilik Hakkında Her Şey, üçüncü sırada ise Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber yer aldı.

TOTAL İLK 10 PROGRAM

1 MASUMLAR APARTMANI TRT 1

2 EVLİLİK HAKKINDA HER ŞEY FOX TV

3 ESRA EROL'DA ATV

4 MÜGE ANLI İLE TATLI SERT ATV

5 SELÇUK TEPELİ İLE FOX ANA HABER FOX TV

6 MASTERCHEF TÜRKİYE TV8

7 ATV ANA HABER ATV

8 ÇAKALLARLA DANS 4 ATV

9 SHOW ANA HABER SHOW TV

10 MASUMLAR APARTMANI (ÖZET) TRT 1

AB İLK 10 PROGRAM

1 MASUMLAR APARTMANI TRT 1

2 EVLİLİK HAKKINDA HER ŞEY FOX TV

3 SELÇUK TEPELİ İLE FOX ANA HABER FOX TV

4 MASTERCHEF TÜRKİYE TV8

5 EVLİLİK HAKKINDA HER ŞEY (ÖZET)

6 MÜGE ANLI İLE TATLI SERT ATV

7 MASTERCHEF TÜRKİYE (ÖZET) TV8

8 MASUMLAR APARTMANI (ÖZET) TRT 1

9 ESRA EROL'DA ATV

10 HAVA DURUMU KANAL D



