5 Eylül reyting sonuçları! Hangi dizi, film ya da program reytinglerde birinci oldu?

5 Eylül Pazar akşamı Kanal D'de Çember: Yolun Sonundaki Kız, ATV'de İkimizin Sırrı, Show TV'de Kibar Feyzo, Tv8'de MasterChef Türkiye, Star TV'de Vizontele, TRT 1'de Seneye Bu Zamanlar ve FOX TV'de Kafalar Karışık yapımları yayınlandı. Günlük olarak yayınlanan yapımların izlenme oranları, TİAK tarafından AB ve 20+ABC1 olarak ölçülüyor

5 EYLÜL REYTİNG SONUÇLARI

5 Eylül 2021 Pazar günü yayınlanan dizi, program ve haberlerin reyting sonuçları açıklandı.

Total izleyici grubunda birinciliği MasterChef Türkiye, ikinciliği Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu, üçüncülüğü ise Kibar Feyzo (T.S) aldı.

AB Grubunda ise birinci sırada MasterChef Türkiye, ikinci sırada Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu, üçüncü sırada ise İkimizin Sırrı yer aldı.

AB İLK 10 PROGRAM

1 MASTERCHEF TURKIYE TV8

2 GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX

3 IKIMIZIN SIRRI ATV

4 CEMBER YOLUN SONUNDAKI KIZ (T.S) KANAL D

5 NESELI GUNLER (T.S) SHOW TV

6 VIZONTELE (T.S) STAR TV

7 669.ELMALI YAGLI GURESLERI FINAL DMAX

8 KAFALAR KARISIK (T.S) FOX

9 KIBAR FEYZO (T.S) SHOW TV

10 SHOW ANA HABER SHOW TV

TOTAL İLK 10 PROGRAM

1 MASTERCHEF TURKIYE TV8

2 GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX

3 KIBAR FEYZO (T.S) SHOW TV

4 IKIMIZIN SIRRI ATV

5 CEMBER YOLUN SONUNDAKI KIZ (T.S) KANAL D

6 SHOW ANA HABER SHOW TV

7 NESELI GUNLER (T.S) SHOW TV

8 HAVA DURUMU KANAL D

9 VIZONTELE (T.S) STAR TV

10 KAFALAR KARISIK (T.S) FOX



