5 gollü maçta kazanan Antalyaspor! Akdeniz ekibi Beşiktaş'ı 12 dakikada bulduğu gollerle yıktı

Süper Lig'de heyecan 11. hafta mücadeleleri ile sürüyor. 11. haftanın dikkat çeken mücadelesinde Nuri Şahin'in çalıştırdığı Antalyaspor sahasında zorlu rakibi Beşiktaş'ı konuk etti. Ev sahibi ekip mücadeleyi ikinci yarıda bulduğu gollerle 3-2 kazanarak 3 puanı hanesine yazdıran taraf oldu.

AZ FARKLA DIŞARDA

21' Chamberlain’in sol kanattan kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak, kalenin sağından dışarıya çıktı.

TOP DİREKTEN DÖNDÜ

Maçın 35. dakikasında kullanılan köşe vuruşunda ceza sahası içinde Tayfur Bingöl’ün kafa vuruşunda meşin yuvarlak üst direkten döndü. Pozisyonunda devamında Salih Uçan’ın dokunduğu meşin yuvarlak dışarıya gitti.

GOLCÜ GOLÜNÜ ATTI

İlk yarının uzatma dakikalarında Salih Uçan’ın ceza sahası içi sağ tarafından pasında arka direkte topu alan Cenk Tosun, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu ve takımını öne geçirdi.

İKİNCİ YARI GOLLE BAŞLADI

Mücadelenin ikinci yarısı adeta golle başladı. Antalyaspor ikinci yarının henüz 25. saniyesinde Dario Saric'le skoru 1-1'e getirdi.

GERİDEN GELİP ÖNE GEÇTİLER

Antalyaspor ikinci yarıya fırtına gibi başladı. Şahin'in öğrencileri 51. dakikada Jehezkel ile öne geçmeyi başardı.

12 DAKİKADA 3 GOL

Antalyaspor, 1-0 geriye düştüğü mücadelede 3-1 öne geçti. Maçın 57. dakikasında Akdeniz ekibi skoru 3-1'e getirmeyi başardı.

BİR DİREK DAHA

İkinci yarıda sahada bambaşka bir Antalyaspor var. Dakikalar 68'i gösterirken kullanılan serbest vuruşta Safuri topun başına geçerken top direkten döndü.

FARK 1'E İNDİ!

Karşılaşmanın son bölümünde baskısını artıran Beşiktaş Muleka ile 80. dakikada bulduğu golle skoru 3-2'ye getirdi.

GOL GEÇERSİZ

Antalyaspor 84. dakikada Buksa ile farkı tekrar ikiye çıkardı ancak gol ofsayt gerekçesi ile geçersiz sayıldı.

10 YIL SONRA BAŞARDILAR

Antalyaspor bu galibiyetle tam 10 yıl sonra kendi sahasında Beşiktaş'ı mağlup etmeyi başardı.

3 MAÇTA 2 MAĞLUBİYET

Bu skorla Beşiktaş 19 puanda kalırken, Antalyaspor puanını 15'e yükseltti. Siyah-Beyazlılar bu mağlubiyetle ligde oynadığı son üç maçın ikisinden puan çıkartmadı.





