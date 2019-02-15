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5 günde bir beden incelten kabak detoksu

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 15.02.2019 15:32 | Son Güncelleme

100 gramı sadece 27 kalori olan kabak, diyetlerin vazgeçilmez gıdasıdır. Kış mevsiminde yavaşlayan metabolizmanızı canlandırmak için ise bu inceltici sebzeden faydalanabilirsiniz. İddiası büyük sevgili okur. Üç gün uygulandığında bir beden inceltmeyi vadediyor. Detaylar için sizi şöyle alalım...

5 günde bir beden incelten kabak detoksu

Kış mevsiminde aldığınız kilolardan bir an önce kurtulmak ister misiniz? O halde size harika bir haberimiz var. Kalori bakımından zayıf olan kabak, iyi bir detoks sebzesidir. Kabak detoksunu uygulayanlar 5 günde bir beden inceldiklerini iddia ediyorlar. Elbette sadece detoks yetersiz. Bunun yanı sıra spor yapmak şart.

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Kabak detoksu yapacaklar için bu detaylar önemli!

Protein bakımından zengin ve karbonhidrat bakımından ise düşük bir kahvaltı yapmalısınız.
Öğle ve akşam yemeğinde aynı yemekle beslenmeli. Günde 3 ana öğün tüketmelisiniz.
Gün içinde 2 ara öğün yapmalısınız. Ara öğünlerde tüketebileceklerinizin listesi: 1 tutam kuru yemiş ya da Türk kahvesi / yeşil çay / beyaz çay / maden suyu
Günde en az 2 litre su tüketmelisiniz.
Paketli gıdalardan uzak durun.

Kabak detoksu nasıl hazırlanır?

3 adet kabağı ince şeritler halinde doğrayın ve yumuşayana kadar haşlayın. Aman dikkat! Çabuk haşlanacağı için eriyebilir, sık sık kontrol edin.
Haşlanan kabakları süzdükten sonra üzerine üzerine sarımsaklı yoğurt gezdirin ve üzerine nane koyun.
Hazırladığınız kabak yemeğini öğlen ve akşam tüketmelisiniz. Her öğün için yeni bir kabak yemeği hazırlayın.

Kabak detoksunu kimler yapmamalı?

Kan şekeri rahatsızsızlığı yaşayanlar, hamile ve emziren anneler, insülin direnci yüksek olanların bu diyetten kesinlikle uzak durmaları gerekiyor. Ne kadar sağlıklı olsanız da detoksa başlamadan önce doktorunuza danışın ve bir sağlık kontrolünden geçin. Çünkü sağlığınız her şeyden değerli...


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detoks diyet kilo vermek

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