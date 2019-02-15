5 günde bir beden incelten kabak detoksu

Kış mevsiminde aldığınız kilolardan bir an önce kurtulmak ister misiniz? O halde size harika bir haberimiz var. Kalori bakımından zayıf olan kabak, iyi bir detoks sebzesidir. Kabak detoksunu uygulayanlar 5 günde bir beden inceldiklerini iddia ediyorlar. Elbette sadece detoks yetersiz. Bunun yanı sıra spor yapmak şart.

Kabak detoksu yapacaklar için bu detaylar önemli!

Protein bakımından zengin ve karbonhidrat bakımından ise düşük bir kahvaltı yapmalısınız.

Öğle ve akşam yemeğinde aynı yemekle beslenmeli. Günde 3 ana öğün tüketmelisiniz.

Gün içinde 2 ara öğün yapmalısınız. Ara öğünlerde tüketebileceklerinizin listesi: 1 tutam kuru yemiş ya da Türk kahvesi / yeşil çay / beyaz çay / maden suyu

Günde en az 2 litre su tüketmelisiniz.

Paketli gıdalardan uzak durun.

Kabak detoksu nasıl hazırlanır?

3 adet kabağı ince şeritler halinde doğrayın ve yumuşayana kadar haşlayın. Aman dikkat! Çabuk haşlanacağı için eriyebilir, sık sık kontrol edin.

Haşlanan kabakları süzdükten sonra üzerine üzerine sarımsaklı yoğurt gezdirin ve üzerine nane koyun.

Hazırladığınız kabak yemeğini öğlen ve akşam tüketmelisiniz. Her öğün için yeni bir kabak yemeği hazırlayın.

Kabak detoksunu kimler yapmamalı?

Kan şekeri rahatsızsızlığı yaşayanlar, hamile ve emziren anneler, insülin direnci yüksek olanların bu diyetten kesinlikle uzak durmaları gerekiyor. Ne kadar sağlıklı olsanız da detoksa başlamadan önce doktorunuza danışın ve bir sağlık kontrolünden geçin. Çünkü sağlığınız her şeyden değerli...



