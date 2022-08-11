YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Konya
  4. 5. İslami Dayanışma Oyunları

5. İslami Dayanışma Oyunları

11.08.2022 19:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Atıcılıkta Safiye Sarıtürk Temizdemir, kadınlar trap finalinde gümüş madalya kazandı

Konya'da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda atıcılık kadınlar trap finalinde Safiye Sarıtürk Temizdemir, gümüş madalya aldı.

Konya Saraçoğlu Atış Poligonu'nda kadınlar ve erkekler trap yarışlarında yarı finaller ve finaller gerçekleştirildi.

Kadınlar trap finalinde milli sporcu Safiye Sarıtürk Temizdemir, gümüş madalya kazandı.

Erkekler trap müsabakalarında yarı finalde mücadele eden Alp Kızılsu ise finale çıkamadı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Konya'da iş yerinden hırsızlıkla ilgili yakalanan şüpheli tutuklandıKonya'da iş yerinden hırsızlıkla ilgili yakalanan şüpheli tutuklandı
DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Denizli'de vatandaşlarla bir araya geldi:DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Denizli'de vatandaşlarla bir araya geldi:
Sivas'ta attan düşen kadın ağır yaralandıSivas'ta attan düşen kadın ağır yaralandı
Anahtar Kelimeler:
Konya trap

Konya Namaz Vakitleri 11 Ağustos Perşembe

İmsak
04:22
Sabah
05:55
Öğle
13:00
İkindi
16:47
Akşam
19:56
Yatsı
21:22
Konya ECZANELER
Konya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Zeytinli Rock Festivali'nin yasaklanmasına tepki! "Pilavlı mevlütler..."

Zeytinli Rock Festivali'nin yasaklanmasına tepki! "Pilavlı mevlütler..."

Eski güreşçi açıkladı! ''Bir milyon kadınla birlikte oldum''

Eski güreşçi açıkladı! ''Bir milyon kadınla birlikte oldum''

Rahatlığından ve tarzından ödün vermek istemeyen erkeklerin favorisi boxerlar

Rahatlığından ve tarzından ödün vermek istemeyen erkeklerin favorisi boxerlar

Transparan tulumuna yorum yağdı! “Amacı ne?”

Transparan tulumuna yorum yağdı! “Amacı ne?”

Sütün ekşimesi ve kesilmesini önlüyor! Bir tutam tuz...

Sütün ekşimesi ve kesilmesini önlüyor! Bir tutam tuz...

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.