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5. İslami Dayanışma Oyunları'na doğru

05.08.2022 21:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

5. İslami Dayanışma Oyunları'na doğru

5. İslami Dayanışma Oyunları'na doğru

Dünya Belediyeler Birliği ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 5. İslami Dayanışma Oyunları için büyük bir organizasyon hazırlığı yaptıklarını söyledi.

Altay, gazetecilere açıklamasında, Konya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları'nın Türkiye'nin ilk olimpik veledromunda bisiklet yarışlarıyla başladığını anımsattı.

İslami Dayanışma Oyunları'nın bugüne kadar kentte düzenlenen en önemli organizasyon olduğunu vurgulayan Altay, açılış seremonisinin Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın katılımıyla 9 Ağustos'ta gerçekleştirileceğini hatırlatıp, tüm sporseverleri davet etti.

Altay, müsabaka takvimine göre yarışmaların başladığını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Çok büyük bir organizasyon hazırlığı yaptık. Hemşerilerimiz yerlerini ayırmayı unutmasın. Gençlik ve Spor Bakanlığı'mız tarafından şehrimize kazandırılan bu veledrom, dünyanın sayılı veledromlarından birisi. İlk gün müsabakalarına bugün itibarıyla başladık. Bisiklet yarışlarımız devam ediyor. Bütün sporculara başarılar diliyorum. İnşallah Konya'ya yakışır bir ev sahipliği içinde tamamlamayı arzu ediyoruz. İslami Dayanışma Oyunları'nın şehrimize kazandırılmasını sağlayan ve açılış seremonisine katılacak Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a tüm Konyalılar adına teşekkür ediyorum. Burada dünya şampiyonları, Avrupa şampiyonlarını ağırlayan 2023 Dünya Spor Başkenti Konya'mızda önemli organizasyonlara da ev sahipliği yapacağız. Şehrimize, ülkemize hayırlı olsun."

İslami Dayanışma Oyunları'nın 9 Ağustos'ta Konya Büyükşehir Stadyumu'nda yapılacak açılış töreninde müzisyen Maher Zain de konser verecek.

Açılış seremonisinin bilet ücreti ise 5 lira olarak belirlendi.

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