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5 katlı bina büyüklüğündeki dev yapıları denizin dibine indiriyorlar

Çin, denizin ortasına inşa ettiği akılalmaz dev projeyle mühendislik sınırlarını bir kez daha altüst ediyor. 5 katlı bir bina büyüklüğündeki ve tam 3.500 ton ağırlığındaki devasa beton bloklar, santimetre hassasiyetiyle okyanusun derinliklerine yerleştiriliyor. Peki, yüzer platformlarla taşınan bu devasa yapılar denizin dibinde nasıl bir amaca hizmet edecek?

Gökçen Kökden

Çin’in Shandong eyaletine bağlı Qingdao açıklarında başlatılan bu eşsiz denizcilik projesi, rüzgar, güneş ve hidrojen enerjisini bir araya getirecek yeni bir deniz kompleksinin temelini atıyor. Ağustos 2026'nın başlarında ekipler, tam 675 metre uzunluğundaki güney dalgakıranını oluşturacak 34 devasa beton kesonun ilkini deniz tabanına başarıyla indirdi. Geleneksel binalardan çok daha karmaşık olan bu özel yapılar sadece suya bırakılmıyor; rüzgar, dev dalgalar, akıntılar ve gelgit koşullarıyla mücadele edilerek ileri teknoloji eşliğinde tam hedeflenen noktaya konumlandırılıyor.

5 KATLI BİNA BÜYÜKLÜĞÜNDE BETON DEVLERİN YOLCULUĞU

5 katlı bina büyüklüğündeki dev yapıları denizin dibine indiriyorlar 1

Ağırlığı 3.500 tonu bulan bu devasa yapıların her biri, 16 metreye 24 metrelik taban genişliği ve 15 metreye varan yüksekliğiyle kelimenin tam anlamıyla 5 katlı bir binayı andırıyor. Bu devler, deniz üstündeki en zorlu aşama olan yüzdürme süreci için Qingdao'daki 40.000 metrekarelik özel üretim tesisinde aylar öncesinden hazırlanıyor. Sadece bir blok için yaklaşık 1.300 metreküp beton ve 150 ton çelik kullanılıyor. Büyük hava yastıklarıyla kaldırılan bloklar, özel römorkörler eşliğinde deniz yolculuğuna çıkıyor. Rüzgar, dalga ve gelgit koşullarına göre belirlenen çok kısa zaman pencerelerinde yapılan sadece bir kilometrelik bu yolculuk, stabiliteyi korumak adına neredeyse bir saat sürüyor.

KUSURSUZ GPS TEKNOLOJİSİ

Bu kadar büyük bir kütleyi suyun altında hedeflenen noktaya yerleştirmek, fiziksel gücün ötesinde milimetrik bir mühendislik zekası gerektiriyor. Suyun üzerindeki teknolojik operasyon, yapının dalışa geçmesiyle zirveye ulaşıyor. Özel olarak geliştirilen akıllı izleme sistemi ve GPS teknolojisi, dev blokların okyanus tabanına iniş açısını ve hızını anlık olarak takip ediyor. Su alımını otomatikleştiren valfler ve önceden yerleştirilmiş ankraj noktaları sayesinde, dalgaların sürekli değiştiği bir ortamda 3.500 tonluk dev kütle santimetrelik bir sapmayla kusursuzca yerine oturtuluyor.

Toplamda 34 adet beton kesonun sırayla dizilmesiyle ortaya çıkacak 675 metrelik bu devasa dalgakıran, Qingdao Entegre Deniz Enerjisi Geliştirme Endüstri Parkı'nın en önemli koruyucu kalkanı olacak. Tamamen ağır kütle prensibiyle çalışan bu yerçekimi yapısı, dev dalgalara karşı eşsiz bir dayanıklılık sunacak. Tuzlu suyun korozyon etkisine karşı maksimum dirence sahip özel betonlardan üretilen dalgakıran, tamamlandığında açık deniz rüzgar enerjisi, fotovoltaik güneş enerjisi ve hidrojen projelerine ev sahipliği yapacak bir enerji üssünü koruyacak. Ayda 12 adet blok yerleştirmeyi hedefleyen mühendisler, zorlu deniz koşullarına meydan okuyarak geleceğin temiz enerji altyapısını okyanusun derinliklerine inşa etmeye devam ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
Çin İnşaat
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