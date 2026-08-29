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Kardeşinin pasaportuyla 15 günlük vize aldı! Girdiği ülkede 26 yıl sonra yakalandı

Japonya'da, 15 günlük turist vizesiyle ülkeye giriş yapan Güney Korelinin, 33 yılın ardından gözaltına alındığı bildirildi.

Kardeşinin pasaportuyla 15 günlük vize aldı! Girdiği ülkede 26 yıl sonra yakalandı
Gökçen Kökden

The Japan Times'ın haberine göre, Shizuoka bölgesi polis yetkilileri, konuya ilişkin açıklamada bulundu. Açıklamada, 1993'te kardeşinin pasaportu ve 15 günlük turist vizesiyle ülkeye giriş yaptığı düşünülen 72 yaşındaki Güney Korelinin ihbar üzerine gözaltına alındığı bildirildi.

Kardeşinin pasaportuyla 15 günlük vize aldı! Girdiği ülkede 26 yıl sonra yakalandı 1

Gözaltına alınan kişinin daha yüksek maaşlı bir iş bulma umuduyla ülkeye giriş yaptığını söylediği aktarılan açıklamada, kişinin suçunu kabul ettiği kaydedildi.

Kardeşinin pasaportuyla 15 günlük vize aldı! Girdiği ülkede 26 yıl sonra yakalandı 1

Japonya'da, 2000 yılında yenilenen göçmenlik yasasının yürürlüğe girmesine kadar vize süresini aşmak cezalandırılabilir bir suç değildi. Bu kapsamda söz konusu kişinin vize süresini 26 yıl aştığı ve buna uygun değerlendirileceği belirtiliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Dünya Vize Japonya
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