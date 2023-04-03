5 tane evi gitti... 'Arabayı da isteyen olursa vereceğim' Müge Anlı'da 'O an yıkıldım' deyip anlattı: Her gün öpücük atardı o gün atmadı

Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılan 62 yaşındaki Mustafa Emektar, 48 yaşındaki sevgilisi Filiz'in kendisini dolandırdığını iddia ederek stüdyoya geldi. Mustafa Bey'in anlattıkları herkesi şaşkına çevirirken toplamda 5 evini kaybettiğini, hayatından bezdiğini ve isteyen olursa arabasını da vereceğini sitemkar bir şekilde söyledi. Büyük bir aşkla bağlı olduğunu sevgilisinin yaptıklarıyla ilgili de dikkat çeken ifadeler kullandı. İşte detaylar...

"'EŞİNDEN BOŞAN' DİYOR"

ATV ekranlarında yayınlanan programda Müge Anlı “Yani ne oluyor da mesela ben bu gece diyor, aslında muayenehanede kalacağım yani eve gelmeyeceğim diyor, yani neden kavga ediyor bu kadın, kıskanıyor musun, o mu seni kıskanıyor, boşan mı diyor, ev mi istiyor yani kavganın nedeni ne?” diye sorunca Mustafa Bey, “Tabii, eşinden ayrıl diyor, biz beraber yaşıyoruz diyor, biz o zaman ayrı bir şehirde yaşıyoruz, eşinden boşan diyor yani ayrıl” şeklinde yanıt verdi.

"ARKADAŞIM 'EVİ ALDI, SALDI, PARASINI ALDI GİTTİ' DEDİ"

Müge Anlı’nın “Siz boşanamıyor musunuz?” sorusunu Mustafa “Ben boşanma davası açtım daha önce. Bu evler o zaman benim üzerimde. Şimdi oğluma verdiğim bir ev, iki tane de eşime verdiğim ev, bu diğer evde yani bunların hepsi benim üstüme o zaman. Bunlar diyor ki bu evleri bizim üstümüze ver, boşanalım.” diye cevapladı. Anlı “Boşandı mı?” diye sordu. Mustafa “Hayır, anlaşmalı boşanalım mı boşanalım. Adliyeye gidiyoruz anlaşmalı boşanmak için, yarı yolda ben boşanmayacağım diyor, evleri benim üstüme vereceksin ama ben boşanmayacağım. Şimdi tapunu birisini oğlana verdik, iki ev de hanıma verdik, bize kaldı iki daire. Emre’yle bunlar Filiz iki kişi görüşüyorlar benden sonra, haberim yok. Filiz Emre’ye bu evi benim üstüme vereceksin diyor. Emre de diyor ki Filiz evi aldı, sattı, parasını aldı gitti.” dedi.

"ARABAYI DA VERECEĞİM İSTEYEN OLURSA"

Anlı “Senin iki tane mi şu an ev mevzun var. Sen son kalan iki evden bir tanesini Filiz’e verdin, bir tanesini arkadaşın Emre’ye verdin” deyince Mustafa “Çocuklardan kaçırdık yani işin gerçeği.” şeklinde konuştu. Anlı da “Filiz o evi aldıktan 15 gün sonra seni terk etti. Emre de sana diyor ki Filiz senin bana o verdiğin evi sattırdı, parayı aldı gitti. İnşallah Emre’yle Filiz beraber kaçmamıştır, şaşırmam.” deyince Mustafa “Yok yok dedi. Hiçbirinin doğru söylediğine inanamıyorum ki” ifadelerini kullandı.

5 tane evinin gittiğini söyleyen Mustafa, elbiselerinin arabanın içinde olduğunu söyledi. Anlı “İyi arabanı da vermemişsin” deyince Mustafa “Arabayı da vereceğim ya isteyen birisi olursa onu da vereceğim. Hayatımdan bezmişim.” şeklinde konuştu.

Mustafa Filiz için “Ayaklarımı yıkamak istiyordu. O kadar çok benimle ilgileniyordu ki. Hayatımda görmediğim ilgi alakalı gördüm, mutlu oldum zannetmişim. Ama yapılan şeyler artık tapuyu aldıktan sonra, 15 gün sonra ortadan kaybolması onu gösteriyor ki yani hayatı sadece benim üzerinde oyun oynamak. Yani o parayı aldıysa… İnsanda vicdan olur, merhamet olur. Biz iki sene beraber olduk.” ifadelerini kullandı.

"HER GÜN EVDEN ÇIKARKEN ÖPÜCÜK ATARDI, O GÜN ATMADI"

Anlı “Ama seni çok şeye alıştırmış, baksana ‘her gün çıkarken arkayı dönerdi öpücük atardı, o gün atmadı’ demek bile sana mesela anlattığına göre…” deyince Mustafa “O anda ben yıkıldım zaten. Pencerenin önünde diz çöktüm ve dedim ki… Aradan 3 ay sonra ben vazgeçtim dedi, ben bunu sana sürpriz yapmak için yapmıştım ama sen çok ters davrandın… Bir erkeğe akşam eve gelmeyeceğim, orada kalacağım demek… İnsanın içine şüpheler giriyor." şeklinde konuştu.

