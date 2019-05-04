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5 yaşında hamile kalmıştı! 80 yıl geçti hala...

gizemino gizemino
YAŞAM  | 04.05.2019 17:02 | Son Güncelleme

5 yaşındaki kız çocuğunun ailesi, kızlarının karnı her geçen şişmeye başlayınca soluğu doktorda almıştı. 80 yıl geçti Lina hala dünyanın en erken doğum yapan kızı.

5 yaşında hamile kalmıştı! 80 yıl geçti hala...

Lina 1933 yılında Peru'nun Andes köyünde, fakir bir ailede dünyaya geldi. 5 yaşındayken annesi kızının karın ağrıları çektiğini ve göbeğinin günden güne şişmeye başladığını fark etti.

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Birkaç hafta sonra 14 Mayıs 1939 yılında kızını doktora götüren anne büyük bir şokla karşılaştı. Kızı hamileydi ve doğum yapmak üzereydi. Nitekim aynı ay genç kız sezaryanla doğuma girdi ve sağlıklı bir oğlan çocuğu dünyaya getirdi.

Lina, oğlunun adını doğumu gerçekleştiren doktorun adı Gerardo koydu.

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Gerardo doğduğunda, doktor, yalnızca beş yaşında olmasına rağmen, Lina'nın olgun cinsel organlara sahip olduğunu ve erken ergenlik denilen bir durumdan muzdarip olduğunu keşfetti. Aile bu şoke edici olay hakkında basınla konuşmayı reddetse de anne Lina'nın 3 yaşında regl olmaya başladığını dile getirmişti. Ardından polis babanın kızına tecavüz ettiği kuşkusuyla, babayı cezaevine götürdü.

Daha sonra kanıt yetersizliğinden hapisten çıkan baba eve geri döndü ve 5 yaşında doğum yapan kızın bebeğinin babası kim hala bilinmiyor.
Gerardo 10 yaşına basına kadar annesini ablası olarak tanıdı. Gerardo büyürken çok sağlıklı bir çocuktu ama 1979 yılında 40 yaşındayken kemik hastalığı yüzünden vefat etti.

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Anne Lina ise şimdilerde 85 yaşında ve hala Peru'da yaşıyor. Olayla ilgili geçmiş yıldan bu yana bir çift laf etmeyen kız 39 yaşında ikinci çocuğunu da dünyaya getirdi.

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Her ne kadar 5 yaşındaki kızın bu hikayesi ilk duyanlara uydurma bir haber gibi gelse de o dönemdeki ve günümüzdeki doktorlar x-ray ve biyopsi sonuçlarına güveniyor ve Lina'nın gerçekten de 5 yaşında hamile kalıp çocuk doğurduğunu söylüyor. Lina hala en geç doğum yapan kız ünvanını taşıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Lina en genç anne

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