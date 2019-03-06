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5 yaşındaki Eylül, İstiklal Marşı'nın 10 kıtasını ezbere okuyor

Demir Zeybu Demir Zeybu
İLGİNÇ HABERLER  | 06.03.2019 10:46 | Son Güncelleme

Kütahya'nın Hisarcık ilçesi Atatürk İlkokulu Ana Sınıfı öğrencisi 5 yaşındaki Eylül Zehra Özyurt, İstiklal Marşı'nın 10 kıtasını ezbere okuyarak herkesi kendisine hayran bıraktı.

Kütahya'da ana sınıfı öğrencisi 5 yaşındaki Eylül Zehra Özyurt İstiklal Marşı'nın 10 kıtasını da ezbere okudu. Düzenlenecek olan bir yarışma için hevesli olan Eylül Zehra, hiç şaşırmadan İstiklal Marşı'nı okudu.

"HEMEN İLGİSİNİ BELLİ ETTİ"

İnsanların İstiklal Marşı'nın manevi ağırlığını her yaşta hissetmesi gerektiğini belirten ana sınıf Öğretmeni Selin Ağçay, “ İlçemizde düzenlenecek olan İstiklal Marşını güzel okuma yarışmasını duyduğumuzda öğrencim Eylül Zehra Özyurt hemen ilgisini belli etti. O yüzden yarışmaya katılmasını istedim ve kısa bir zamanda İstiklal Marşının 10 kıtasını da ezberledi." dedi

İSTİKLAL MARŞI'NIN ANLAM VE ÖNEMİNİ BENİMSETMEYE ÇALIŞIYORUZ"

Ağçay, "Kendisinin bu yarışmada başarılı olacağını düşünüyorum. Biz öğretmenler İstiklal Marşı'nı sadece okutmak değil, aynı zamanda ruhunu, anlamını ve önemini çocuklarımıza benimsetmeye çalışıyoruz. Umarım bu konuda başarılı oluyoruzdur.” dedi.

we

ANNESİ ŞAŞIRDIĞINI SÖYLEDİ

Anne Fatma Özyurt, kızı Eylül Zehra’nın öğretmeninin kendisine İstiklal Marşı'nı ezberleme görevi vermesinin ardından çok kısa bir sürede İstiklal Marşı'nın 10 kıtasını da ezberleyerek kendilerini çok şaşırttığını söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
istiklal marşı Kütahya

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