5 yaşındaki küçük kızın, 93 yaşındaki komşusuna gönderdiği sıcacık mektup

22 yaşındaki öğretmen Louisa May, izolasyon nedeniyle yalnız olan 93 yaşındaki dedesinin 5 yaşındaki komşusundan aldığı yürek ısıtan mektubu twitter hesabından paylaştı ve o tweet yüzbinlerce beğeni alarak viral oldu.



"93 yaşındaki büyükbabam izolasyonda ve sağlığı çok iyi. 5 yaşındaki komşusundan dünyanın en güzel mektubunu aldı ve ona bir cevap yazdı. Lütfen okuyun, sizi gülümsetecektir."

5 yaşındaki kızın yaşlı komşusuna yazdığı muhteşem mektup viral oldu...

Merhaba, benim adım Kirah. 5 yaşındayım ve evde kalmalıyım çünkü koronavirüs var. İyi olup olmadığını sormak istedim. Yalnız olmadığını sana hatırlatması için bir gökkuşağı çizdim sana. Eğer istersen sen de bana cevap yaz. 9 numarada yaşayan komşun.

İnsanlar, 93 yaşındaki komşunun yanıtını da en az mektup kadar çok sevdiler.

Merhaba Kirah. Senden nasıl olduğumu soran bu mektubu almak beni çok mutlu etti. Memnuniyetle söylüyorum ki, ben de iyiyim. Tıpkı senin gibi ben de izolasyondayım ve beni düşündüğünü bilmek çok hoş. Benim adım Ron, 93 yaşındayım. 1955’te Cresten’e ilk taşınan insanın ve o günden beri de burada yaşıyorum. Bu koronavirüs durumu gerçekten kötü ama bunun üstesinden gelmek için elimizden gelenin en iyisini yapmalıyız. Umuyorum, sağlıklı günler tekrar geri dönecek. Çizdiğin gökkuşağı harika. Onu herkesin görebilmesi için pencereme asacağım. Mektubun için tekrar teşekkür ederim, umarım yakında bu izolasyon sona erer.

İkilinin mektuplaşmalarına Twitter’dan gelen yanıtlar da en az mektuplar kadar samimi...

Twitter’daki bir kullanıcı, 93 yaşındaki kendi komşusundan aldığı mektubu paylaştı...

Sevgili Ali ve Wayne, Bana yardım etmeyi teklif ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Yeterince yiyeceğim var, bunlar beni uzun süre idare eder. Benim yaşımdaki insanlara söylendiği gibi, ben de bu aralar sürekli içerideyim, eğer içeride kalmazsam başkaları için sıkıntı yaratabilirim. Markete giderseniz bana süt alabilir misiniz? Normalde çok süt içerim ve neredeyse hepsi bitti. Şu an marketlerde ne oluyor bilmiyorum, ama eğer markette süt rafı boşalmışsa endişe etmeyin, süt olmadan da yaşayabilirim elbette. Umarım sizler de bu endişeli zamanlarda iyisinizdir.



Çok tatlı, ben 8-9 yaşlarındayken evimizin yakınında hasta olan iyileşmeye çalışan bir adam vardı, ben de onunla konuşurdum. Sevgi dolu biriydi, evine döndükten sonra bile yazışarak iletişimde kaldık. Bana onu hatırlattı.



Lütfen büyükbabana kesinlikle bir efsane olduğunu söyle. Gerçekten kalbimi ısıttı. Kendinize dikkat edin.

