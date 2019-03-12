5 yaşındaki muhtar adayının görüntüleri sosyal medyada beğeni topladı

Otağlı köyünde yaşayan Çağatay Amanak'ın yerel seçimler öncesi çekilen videosu sosyal medyada paylaşım rekorları kırdı.
Köylülerden birinin cep telefonu ile kaydettiği görüntülerde takım elbise giyinen Çağatay Amanak'ın yöresel şive ile yaptığı sempatik adaylık açıklamaları izleyenleri gülümsetti.
Aday mısın sorusuna Ben muhtar oluyorum. Rakiplerim, Sude ve Eren. Bunlar da azalarım olacak. Seçimleri kazanacağım diyen küçük Çağatay, kazanırsa el sallayarak fotoğraf çekileceğini söylüyor.
(DHA)
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