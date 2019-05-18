5 yıl boyunca eşine kapakları çöpe atmayı yasakladı! Sonunda ortaya bu çıktı

Son zamanlarda tüm dünyanın “geri dönüşüme” ne kadar önem verdiğinin farkındasınızdır. Özellikle plastik ve teneke kutulara karşı yapılan birçok proje internette olay yaratmaya devam ediyor. Şimdi okuyacağınız haberdeki adam da geri dönüşümü günlük hayatındaki bir objeye çevirmek için ilginç bir yöntem denedi.

Geri dönüşüm konusunda istekli bu adam yaratıcılığını da işin içine koyunca ortaya hayli güzel bir şey çıkardı.

5 yıl boyunca arkadaşları ve aile bireylerinin yardımıyla 2,530 gazoz kapağı biriktiren adam daha sonra bunları yine arkadaşları ve ailesinin yardımıyla mutfağının tezgahında öyle bir değerlendirdi ki sonucu görünce siz de gözlerinize inanamayacaksınız.

İşe öncelikle gazoz kapağı biriktirerek başlayan adam yeterli sayıya ulaştıktan sonra özel olarak mutfak tezgahı yaptı. Yaratıcılığıyla bir övgüyü hak eden bu adam L şeklinde tasarladığı tezgahı gazoz kapaklarının rengini daha iyi göstereceğini düşündüğü için siyaha boyadı.

Sonraki adımda arkadaşlarının ve ailesinin yardımıyla gazoz kapaklarını renklerine göre kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi, siyah ve krem olarak sınıflandırdı ve arkadaşları bir sonraki adımda kapakları tezgaha renk uyumlarına göre dizmek için adama yardım etti.