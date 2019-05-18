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5 yıl boyunca eşine kapakları çöpe atmayı yasakladı! Sonunda ortaya bu çıktı

gizemino gizemino
EĞLENCE  | 18.05.2019 17:31 | Son Güncelleme

Bugüne kadar tükettiğiniz cam içeceklerin kapaklarını çöpe attıysanız bu haberden sonra onları biriktirmeye başlayacaksınız! Ortaya çıkardığı projeyle çoğu kişiye ilham olan bu adamın kapaklardan yaptığı şeyi görünce şoke olacaksınız!

5 yıl boyunca eşine kapakları çöpe atmayı yasakladı! Sonunda ortaya bu çıktı

Son zamanlarda tüm dünyanın “geri dönüşüme” ne kadar önem verdiğinin farkındasınızdır. Özellikle plastik ve teneke kutulara karşı yapılan birçok proje internette olay yaratmaya devam ediyor. Şimdi okuyacağınız haberdeki adam da geri dönüşümü günlük hayatındaki bir objeye çevirmek için ilginç bir yöntem denedi.

Geri dönüşüm konusunda istekli bu adam yaratıcılığını da işin içine koyunca ortaya hayli güzel bir şey çıkardı.

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5 yıl boyunca arkadaşları ve aile bireylerinin yardımıyla 2,530 gazoz kapağı biriktiren adam daha sonra bunları yine arkadaşları ve ailesinin yardımıyla mutfağının tezgahında öyle bir değerlendirdi ki sonucu görünce siz de gözlerinize inanamayacaksınız.

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İşe öncelikle gazoz kapağı biriktirerek başlayan adam yeterli sayıya ulaştıktan sonra özel olarak mutfak tezgahı yaptı. Yaratıcılığıyla bir övgüyü hak eden bu adam L şeklinde tasarladığı tezgahı gazoz kapaklarının rengini daha iyi göstereceğini düşündüğü için siyaha boyadı.

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Sonraki adımda arkadaşlarının ve ailesinin yardımıyla gazoz kapaklarını renklerine göre kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi, siyah ve krem olarak sınıflandırdı ve arkadaşları bir sonraki adımda kapakları tezgaha renk uyumlarına göre dizmek için adama yardım etti.

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Kapakların üzerine doğal durması ve daha dayanıklı olması için şeffaf epoksi maddesi döken adam ortaya bu harika mutfak tezgahı çıkardı. Alışılmışın dışında bir görüntüye sahip olan bu el yapımı tezgah gören herkesi kendisine hayran bıraktı.

Aynı zamanda geri dönüşüm amacıyla kapakların böylesine yaratıcı bir şekilde değerlendirilmiş olması da herkesin takdirini kazandı.

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