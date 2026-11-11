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Fildişi Sahili'nde kaybolan iş insanından aylardır haber yok! Annesi yetkililere seslendi

Fildişi Sahili'ne inşaat malzemesi götüren 52 yaşındaki iş adamı Süleyman Kaplan'dan 19 Haziran 2026 tarihinden bu yana haber alınamıyor. Oğlundan aylardır haber alamayan anne Şaziye Üstünler ise gözyaşları içerisinde yetkililere seslenerek, "Oğlumu bana bulun, ne olur sizden rica ediyorum" dedi.

Fildişi Sahili'nde kaybolan iş insanından aylardır haber yok! Annesi yetkililere seslendi
Çiğdem Berfin Sevinç

Edinilen bilgiye göre, inşaat malzemeleri ticareti yapan evli ve 4 çocuk babası Süleyman Kaplan (52), iş amacıyla 5 Mayıs 2026 tarihinde Fildişi Sahili'ne gitti.

Fildişi Sahili nde kaybolan iş insanından aylardır haber yok! Annesi yetkililere seslendi 1

Kaplan en son kardeşi Danyal Kaplan ile 19 Haziran'da görüştü. Bu görüşmede Kaplan kardeşine, bazı kişilerin kendisini tehdit ettiğini, gönderdiği inşaat malzemeleri ve aracıyla ilgili sorun yaşadığını anlattı. Bu görüşmenin ardından Süleyman Kaplan'dan bir daha haber alınamadı.

Fildişi Sahili nde kaybolan iş insanından aylardır haber yok! Annesi yetkililere seslendi 2

ANNE ÜSTÜNLER GÖZYAŞLARI İÇERİSİNDE YARDIM İSTEDİ

Oğlundan aylardır haber alamayan 73 yaşındaki anne Şaziye Üstünler ise yaşadığı acıyı gözyaşları içerisinde anlattı. Oğlunun sesini duymak ve kendisine kavuşmak istediğini belirten anne Üstünler, şu ifadeleri kullandı:

Fildişi Sahili nde kaybolan iş insanından aylardır haber yok! Annesi yetkililere seslendi 3

"Fildişi Sahili'nde kaçırıldı. 5 aya girdik. Sesini duymuyoruz, kendini görmüyoruz. Bir anayım, herkes anadır, herkes babadır. Ben oğlumun sesini 6 aydır duyamıyorum. Oğlumu bana bulun, ne olur sizden rica ediyorum. Hiç görüşemedik, sesini duymadık. Fildişi Sahili'nde kaçırıldı, gasp edildi benim oğlum. Sesini duyamıyoruz. En son 14 Haziran'da ben görüştüm. 14 Haziran'dan sonra ne sesini duyduk ne kendini görebildik. 5 ay neler yaşıyoruz, görüyorsunuz. Ağlamaktan, sızlamaktan bittik."

Fildişi Sahili nde kaybolan iş insanından aylardır haber yok! Annesi yetkililere seslendi 4

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Anahtar Kelimeler:
Fildişi Sahili kayıp anne iş insanı
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