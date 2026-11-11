Son yılların en büyük salgını: Bir kişi 18 kişiye bulaştırabiliyor! Vaka sayısı 5 bini aştı

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) verilerine göre, 2026 yılında ülke genelinde 45 eyalet ve Washington DC'de yaklaşık 5 bin 200 kızamık vakası tespit edildi. Hayatını kaybedenler arasında Wisconsin eyaletinde yaşayan bir bebek de bulunuyor. Bu ölüm, eyalette 1990 yılından bu yana kızamığa bağlı kaydedilen ilk ölüm oldu.

KIZAMIK ÇOK HIZLI YAYILIYOR

Uzmanlar, kızamığın bilinen en bulaşıcı enfeksiyonlardan biri olduğuna dikkat çekiyor. Virüsü taşıyan bir kişinin, aşısız 18 kişiye kadar hastalık bulaştırabileceği belirtiliyor.

Kızamık, enfekte kişinin öksürmesi veya nefes vermesiyle havaya yayılan virüs yoluyla bulaşıyor. Virüs, kişi ortamdan ayrıldıktan sonra bile havada iki saate kadar kalabiliyor.

KIZAMIĞIN BELİRTİLERİ NELER?

Kızamık başlangıçta soğuk algınlığı veya grip gibi belirtilerle ortaya çıkabiliyor. Hastalığın en sık görülen belirtileri arasında şunlar yer alıyor:

Yüksek ateş

Öksürük

Burun akıntısı

Gözlerde kızarıklık ve sulanma

Vücutta döküntü

Hastalığın en belirgin işareti ise genellikle saç çizgisi ve yüz bölgesinden başlayarak vücuda yayılan kırmızı döküntüler oluyor. Ayrıca yanakların iç kısmında görülen beyazımsı veya mavimsi küçük lekeler de kızamığın erken belirtileri arasında yer alabiliyor.

Belirtiler, virüsle temasın ardından genellikle 7 ila 14 gün içinde ortaya çıkıyor.

KIZAMIK CİDDİ SAĞLIK SORUNLARINA YOL AÇABİLİYOR

Kızamığın yalnızca hafif bir çocukluk hastalığı olarak görülmemesi gerektiğini belirten uzmanlar, enfeksiyonun ciddi sonuçlara neden olabileceğini vurguluyor.

Hastalık zatürre, susuz kalma, kulak enfeksiyonu ve beyin iltihabı gibi komplikasyonlara yol açabiliyor. Bazı çocuklarda nöbet ve menenjit gibi ciddi sorunlar da görülebiliyor.

Özellikle 1 yaşından önce kızamık geçiren çocuklarda, yıllar sonra ortaya çıkabilen ve ölümcül seyreden subakut sklerozan panensefalit (SSPE) riski bulunuyor.

KIZAMIKTAN NASIL KORUNULUR?

Uzmanlara göre kızamıktan korunmanın en etkili yolu KKK (kızamık, kabakulak, kızamıkçık) aşısı. İlk dozun 12 aylıkken yapılması, ikinci dozun ise 4-6 yaş arasında uygulanması öneriliyor.

Ancak kanser tedavisi gören çocuklar, hamileler ve bağışıklık sistemi baskılanmış kişiler aşı için uygun olmayabiliyor. Bu nedenle aşı konusunda sağlık uzmanına danışılması önem taşıyor.