Mynet Trend

5 yılda bu hale geldi! Hamile gibi görünüyor

Cenk Karanlık Cenk Karanlık
İLGİNÇ HABERLER  | 26.04.2019 17:24 | Son Güncelleme

Her şey 12 aydan kısa bir süre önce başladı. Önce midesinde baskı hissetmeye başlayan 39 yaşındaki Mark Webb yediği her şeyi çıkarmaya başladı.

5 yılda bu hale geldi! Hamile gibi görünüyor

Kusmaların ve aşırı kilo kaybının sebebi kısa süre sonra ortaya çıktı.

NINTCHDBPICT000485109376

Zira Webb'in midesinde 5 devasa fıtık vardı. Şu an dev fıtıkları nedeniyle insanların dalga konusu olan 'hamile adam' diye dalga geçilen Webb psikolojik olarak çökmüş durumda.

NINTCHDBPICT000485109418

İngiltere'de yaşayan adam hala ameliyat günü bekliyor ve günlük hayatı zehir olmuş durumda.

Adam İngiltere'deki sağlık sisteminin kötülüğünden yakınarak iki yıldır ameliyat için gün beklediğini söyledi.

PARTNER'Eşimin eteğini de öperim, ayağını da öperim... Bundan kime ne!''Eşimin eteğini de öperim, ayağını da öperim... Bundan kime ne!'
Kurtardığı kirpiyle dost olduKurtardığı kirpiyle dost oldu
Çocuğunu direksiyon başına geçirdi!Çocuğunu direksiyon başına geçirdi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
hamile fıtık mark webb
 

En Çok Okunan Trend Haberler

Melih Gökçek'ten Fatih Portakal'a önce telefon sonra teşekkür!

Melih Gökçek'ten Fatih Portakal'a önce telefon sonra teşekkür!

Sakarya'da şaşkına çeviren görüntü! Karayoluna indiler

Sakarya'da şaşkına çeviren görüntü! Karayoluna indiler

Tanzanya'da 'Şehzade Mustafa' yası!

Tanzanya'da 'Şehzade Mustafa' yası!

Genç kadın mağazada pantolon denerken tacize uğradı!

Genç kadın mağazada pantolon denerken tacize uğradı!

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Uçak kazasının görüntüleri yayınlandı

Uçak kazasının görüntüleri yayınlandı

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Dehşet anları kamerada! Ortalık savaş alanına döndü

Dehşet anları kamerada! Ortalık savaş alanına döndü

Askerler, parti liderinin fotoğrafını kurşun yağmuruna tuttu

Askerler, parti liderinin fotoğrafını kurşun yağmuruna tuttu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kurtardığı kirpiyle dost oldu

Kurtardığı kirpiyle dost oldu

Sürücü kursu sahibi küçük çocuğunu direksiyon başına geçirdi

Çocuğunu direksiyon başına geçirdi!

Yüzlercesi aynı yerde! Kahta Devlet Hastanesi kırlangıçların yuvası oldu

Yüzlercesi aynı yerde

Uzunluğu 4 metre ağırlığı 400 kilo!

Uzunluğu 4 metre ağırlığı 400 kilo!

'Eşcinsel cenneti olmasına izin vermeyeceğim'

'Eşcinsel cenneti olmasına izin vermeyeceğim'

İkinci el ürünler görenleri şaşırttı

İkinci el ürünler görenleri şaşırttı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.