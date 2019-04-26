5 yılda bu hale geldi! Hamile gibi görünüyor

Kusmaların ve aşırı kilo kaybının sebebi kısa süre sonra ortaya çıktı.
Zira Webb'in midesinde 5 devasa fıtık vardı. Şu an dev fıtıkları nedeniyle insanların dalga konusu olan 'hamile adam' diye dalga geçilen Webb psikolojik olarak çökmüş durumda.
İngiltere'de yaşayan adam hala ameliyat günü bekliyor ve günlük hayatı zehir olmuş durumda.
Adam İngiltere'deki sağlık sisteminin kötülüğünden yakınarak iki yıldır ameliyat için gün beklediğini söyledi.
2050'de antibiyotik direnci nedeniyle ölümler kanseri geçecek
Valizini kapan Türkiye'ye koştu! Kuyruğun sonu gelmiyor
Sağlık Bakanı Koca: Aşı reddinin bilimsel bir dayanağı yoktur
Kapıları ilk kez açıldı: Bitcoin makineleri, lav silahı...
Kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmuştu! O imam için karar verildi
Bu pozlar sosyal medyayı salladı! Çok güleceksiniz
Bu ülkelerden vize almak çocuk oyuncağı!
Bluzundaki inciler yanlış konumlanınca...
Okuyucu Yorumları 0 yorum