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5 yıldızlı otelde sevgilisini öldürmüştü! 'İyi hal' indirimiyle 25 yıl hapis

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TÜRKİYE GÜNCEL  | 06.09.2019 14:27 | Son Güncelleme

Antalya'da Kazakistan uyruklu kız arkadaşı Nailia Nutfullina'yı döverek öldürdüğü gerekçesiyle tutuklu yargılanan Altay Aksoy (33), karar duruşmasında akıl sağlığının yerinde olup olmadığının belirlenmesi için rapor alınmasını istedi. Mahkeme ise talebi reddederek sanığı önce ömür boyu hapis cezasına çarptırdı. 'Haksız tahrik' indirimi uygulamayan mahkeme heyeti, 'iyi hal' indirimiyle cezayı 25 yıla indirdi.

5 yıldızlı otelde sevgilisini öldürmüştü! 'İyi hal' indirimiyle 25 yıl hapis

Olay, 19 Ekim 2018 gecesi Kundu oteller bölgesindeki 5 yıldızlı bir otelde meydana geldi. Gaziantep'te yaşayan Altay Aksoy, Rus arkadaşlık sitesinden tanıştığı Kazakistan uyruklu Nailia Nutfullina ile sevgili oldu. Antalya'da daha önce de tatil yapan ikili, yine kentte tatil kararı aldı. Nailia Nutfullina ülkesinden, Altay Aksoy da Gaziantep'ten gelerek Antalya'daki otele yerleşti. Ancak Nutfullina, Aksoy'a ayrılmak istediğini söyledi. İkili bu nedenle gece yarısı tartışmaya başladı. Otelin havuz başında başlayan, bahçede devam eden tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Altay Aksoy, yere düşen Nailia Nutfullina'yı tekmeledi, başını defalarca yumruklayıp yere vurdu.

Güvenlik görevlilerinin müdahale ettiği kavganın sonunda Aksoy polise teslim edilirken, ağır yaralı Nutfullina hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakımda tedaviye alınan Nailia Nutfullina, 21 gün sonra hayatını kaybetti. Aksoy tutuklandı.

Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılaması yapılan Altay Aksoy, karar duruşmasında olay tarihi itibarıyla akıl sağlığının yerinde olup olmadığı yönünde adli tıptan rapor alınmasını istedi.

Mahkeme, bu talebi reddederek sanığa son sözünü sordu. Nailia Nutfullina'nin ölümünden dolayı üzüntülü olduğunu söyleyen Altay Aksoy, “Keşke ben ölseydim. 11 aydır cezaevindeyim. Pişmanım. Tahliyemi talep ediyorum" dedi.

İYİ HAL İNDİRİMİ!

Mahkeme sanığı 'kasten insan öldürme suçu'ndan önce ömür boyu hapis cezasına çarptırdı. 'Haksız tahrik' indirimi uygulamayan mahkeme heyeti, 'iyi hal' indirimiyle cezayı 25 yıla indirdi.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Kazak sevgili Antalya mahkeme cinayet

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