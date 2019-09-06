5 yıldızlı otelde sevgilisini öldürmüştü! 'İyi hal' indirimiyle 25 yıl hapis

Olay, 19 Ekim 2018 gecesi Kundu oteller bölgesindeki 5 yıldızlı bir otelde meydana geldi. Gaziantep'te yaşayan Altay Aksoy, Rus arkadaşlık sitesinden tanıştığı Kazakistan uyruklu Nailia Nutfullina ile sevgili oldu. Antalya'da daha önce de tatil yapan ikili, yine kentte tatil kararı aldı. Nailia Nutfullina ülkesinden, Altay Aksoy da Gaziantep'ten gelerek Antalya'daki otele yerleşti. Ancak Nutfullina, Aksoy'a ayrılmak istediğini söyledi. İkili bu nedenle gece yarısı tartışmaya başladı. Otelin havuz başında başlayan, bahçede devam eden tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Altay Aksoy, yere düşen Nailia Nutfullina'yı tekmeledi, başını defalarca yumruklayıp yere vurdu.

Güvenlik görevlilerinin müdahale ettiği kavganın sonunda Aksoy polise teslim edilirken, ağır yaralı Nutfullina hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakımda tedaviye alınan Nailia Nutfullina, 21 gün sonra hayatını kaybetti. Aksoy tutuklandı.

Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılaması yapılan Altay Aksoy, karar duruşmasında olay tarihi itibarıyla akıl sağlığının yerinde olup olmadığı yönünde adli tıptan rapor alınmasını istedi.