50.000 yıllık o virüs yeniden mi canlanacak? Korkutan zombi virüsü uyarısı! ''İnsanlık için büyük bir tehlike...''

Fransız Ulusal Bilimsel Araştırma Merkezi'nden bilim insanları, eriyen donun altında keşfedilen bazı virüsleri araştırdıklarını duyurdu. Mikrobiyolog Jean-Marie Alempic liderliğindeki ekip, bu virüslerin sonunda insan sağlığı için bir risk oluşturabileceğine inandıklarını açıkladı. Ekip yayınladıkları makalede buzulların erimesiyle bir milyon yıla kadar donmuş organik maddenin serbest kalacağı ve bunların çoğunu karbondioksit ve metana dönüşerek sera etkisini daha da artıracağının öngörüldüğü açıklandı.

HEPSİ FARKLI

Bu organik maddelerin 'Zombi virüsü' olduğuna inanılıyor. Bu terim, temel olarak, yıllarca buzun altında hareketsiz kaldıkları, ancak şimdi yeniden canlanabildikleri gerçeğini ifade eder. Ekip, daha önce keşfedilmemiş 13 virüsü inceledi. 2014 yılında 30.000 yaşında bir tane buldular, ancak şimdi 48.500 yaşında bir tane daha bulundu. 13'ün her birinin de genom açısından birbirinden farklı olduğunu keşfettiler.

RİSK TEŞKİL EDEBİLİR

Bu en eskisi, bir gölün altı ve bir mamutun yünü ile buzun altından çıkarılan bir Sibirya kurdunun bağırsakları da dahil olmak üzere birkaç yerde bulundu. Ne yazık ki, bunların hala potansiyel olarak bulaşıcı patojenler oldukları da ortaya çıktı. Araştırmacılar “Bilinmeyen eski bir virüsün yeniden canlanmasının neden olduğu bitki, hayvan veya insan hastalıkları durumunda durum çok daha feci olurdu. Bu nedenle, antik permafrost katmanlarının çözülmesiyle bulaşıcı kalan ve tekrar dolaşıma giren eski viral parçacıkların riskini düşünmek gerekir." diye açıklandı.

