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50 dolar çaldı, ömür boyu hapis cezası aldı, 36 yıl sonra özgür kaldı

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İLGİNÇ HABERLER  | 30.08.2019 11:43 | Son Güncelleme

ABD’nin Alabama eyaletinde bir fırından 50 dolar çaldığı gerekçesiyle şartlı tahliyesiz ömür boyu hapis cezasına çarptırılan adam, cezaevinde geçirdiği 36 yıldan sonra tahliye edildi.

50 dolar çaldı, ömür boyu hapis cezası aldı, 36 yıl sonra özgür kaldı

Alvin Kennard adlı ABD’li adam, 1983 yılında 22 yaşındayken birinci derece hırsızlık suçundan hüküm giydi ve Bessemer’deki Donaldson Cezaevine gönderildi.

Aradan 36 yıl geçtikten sonra bugün 58 yaşında olan Kennard, yargıç kararıyla serbest bırakıldı.

Yargıç David Carpenter, Kennard’ın yattığı süreyi göz önünde bulundurarak salıverilmesine hükmetti.

Alvin Kennard’ın ailesi ve arkadaşları kararı sevinçle karşıladı.

Yeğeni Patricia Jones, daha sonra yaptığı açıklamada “Hepimiz ağlıyorduk. Onun serbest kalmasını 20 yıldan fazladır konuşuyorduk” diyerek duygularını aktardı.

Kennard’ın avukatı Carla Crowder, müvekkiliyle aynı durumda bulunan yüzlerce mahkûm olduğunu belirtti.
Crowder, “Alabama eyaletinde yüzlerce insanın şiddet, cinayet içermeyen suçlar nedeniyle şartlı tahliyesiz hapis cezasına mahkûm edilmesi son derece adaletsiz ve insafsız” dedi.

YASA TARTIŞILIYOR

Alvin Kennard, ‘Three Strikes Law’ olarak da bilinen ve mükerrer suçlara orantısız cezalar öngören bir düzenleme kapsamında cezalandırıldı.

ABD kamuoyunda da çok tartışılan bu yasaya göre,daha önce iki şiddet suçundan hüküm giyen kişilere üçüncü suçlarında sert cezalar veriliyor. Kennard da 1979 yılında iki kez ikinci dereceden hırsızlıktan hüküm giymişti.

Cezaevine girmeden önce marangozluk yapan Kennard’ın mesleğine devam etmek istediği belirtildi.

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