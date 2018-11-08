50 kilo et yediler!

Ali Tanrıverdi ve Murat Şeker'in senaryosunu yazıp Murat Şeker'in yönetmenliğini yaptığı 'Çakallarla Dans 5' filminin özel gösterimi, geçen akşam Kadıköy Sineması'nda yapıldı. Ekip, yeni filmlerini 50 kilo et yiyerek kutladı. Filmin başarılı oyuncuları Şevket Çoruh, İlker Ayrık, Murat Akkoyunlu, Didem Balçın, Hande Katipoğlu, Hakan Bilgin, Şebnem Dönmez, Naz Çağla ve Uraz Kaygılaroğlu 'Çakallarla Dans 5' özel gösterimine katıldı. Galanın ardından tüm ekip et yemeye gitti.

TİMUR ACAR'IN KENDİSİ YOKTU MASKESİ VARDI

İzmir'de tiyatro gösterisi olduğu için Timur Acar'ı, eşi Eda Özerkan temsil ederken bir set çalışanına Timur Acar'ın kağıttan maskesi takılarak yokluğu giderilmiş oldu. Film ekibi "Timur şu an bizimle değil ama temsilen onu buraya getirttik" sözleriyle esprili anlar yaşadı

"KADIKÖY'DE SEMTİMİZDEYİZ'

Filmin yönetmeni Murat Şeker, 'Çakallarla Dans' serisinin beşinci filmi için, "Bugüne kadar 'Çakallarla Dans' filmlerinin çekimlerini hep Kadıköy ve çevresinde yaptık. Filmimizin oyuncularının bazılarının tiyatroları, ofisleri ya da evleri Kadıköy'de. Bu nedenle ilk özel gösterimi oyuncularımız ve yakınlarıyla Kadıköy'de, semtimizde gerçekleştirdik. Ekip olarak çok heyecanlıyız. Herkesi filmimize bekliyoruz" açıklamasında bulundu.

ÖZEL GÖSTERİM SONRASI 50 KİLO ET YEDİLER

Özel gösterim bitiminde film ekibi, Emaar AVM'deki Bedri Usta'da yemek yedi. Kuzu, dana, tavuk, adana ve urfa olmak üzere yaklaşık 50 kilo et yiyen oyuncular, iştahlarıyla dikkat çektiler.

