50 milyon kişi öldü! Koronadan önce de yaşandı! İşte o büyük salgınlar...

Dünya yüzyıllar boyunca birçok salgın gördü. Şimdi bu salgınlar geçmişte kalsa da hiçbiri unutulmadı. İşte insanlığı derinden etkileyen büyük salgınlar...

ANTONINE SALGINI (GALEN'İN VEBASI)

Antonine salgını, diğer ismiyle Galen'in vebası olarak da bilinen bu salgın, milattan sonra 165-180 yılları arasında Roma İmparatorluğu'nda ortaya çıktı ve her gün en az iki bin kişinin hayata veda etmesine sebep oldu. Salgının tam olarak nasıl ve neden ortaya çıktığı bilinmese de o dönemde yaşayan uzmanların birçoğu nedeninin kızamık veya çiçek hastalığı olmasından şüphelendi.

Doğu seferinden dönen askerler tarafından yayılan veba salgını nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısının 5 milyon civarında olduğu tahmin ediliyor. Antonine Salgını, dönemin Roma imparatoru Lucius Verus'un da hayata veda etmesine neden oldu.

KOLERA

1852 - 1860 yılları arasında Hindistan'da ortaya çıkan kolera salgınının asıl nedeni, içme sularının kirlenmesiydi. Hinduların kutsal gördükleri Ganj Nehri'nde sürekli olarak yıkanmaları kolera ile sonuçlandı. Sadece Rusya'da 1 milyon kişinin ölmesine sebep olan kolera salgınının nedeninin bulunmasının ardından insanların bilinçlenmeleri sağlandı.