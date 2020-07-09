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50 milyon kişi öldü! Koronadan önce de yaşandı! İşte o büyük salgınlar...

Göksi Beköz Göksi Beköz
EĞLENCE  | Son Güncelleme

5 milyar yıl önce dünya kütlesi meydana geldi, bundan 3.7 milyar yıl önce de dünyada üzerindeki ilk protein ortaya çıkarak ilk canlı hücresi oluştu. Dünya varlığını sürdürdüğü 3.7 milyar yılda sayısız savaş, antlaşma, barış, doğum, ölüm ve salgın gördü. Peki, dünyada şimdiye kadar görülen en büyük salgınların hangileri olduğunu biliyor musunuz?

50 milyon kişi öldü! Koronadan önce de yaşandı! İşte o büyük salgınlar...

İçindekiler

  • ANTONINE SALGINI (GALEN'İN VEBASI)
  • KOLERA
  • JÜSTİNYEN VEBASI
  • İSPANYOL GRİBİ
  • COVID - 19

Dünya yüzyıllar boyunca birçok salgın gördü. Şimdi bu salgınlar geçmişte kalsa da hiçbiri unutulmadı. İşte insanlığı derinden etkileyen büyük salgınlar...

ANTONINE SALGINI (GALEN'İN VEBASI)

Antonine salgını, diğer ismiyle Galen'in vebası olarak da bilinen bu salgın, milattan sonra 165-180 yılları arasında Roma İmparatorluğu'nda ortaya çıktı ve her gün en az iki bin kişinin hayata veda etmesine sebep oldu. Salgının tam olarak nasıl ve neden ortaya çıktığı bilinmese de o dönemde yaşayan uzmanların birçoğu nedeninin kızamık veya çiçek hastalığı olmasından şüphelendi.

Doğu seferinden dönen askerler tarafından yayılan veba salgını nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısının 5 milyon civarında olduğu tahmin ediliyor. Antonine Salgını, dönemin Roma imparatoru Lucius Verus'un da hayata veda etmesine neden oldu.

KOLERA

1852 - 1860 yılları arasında Hindistan'da ortaya çıkan kolera salgınının asıl nedeni, içme sularının kirlenmesiydi. Hinduların kutsal gördükleri Ganj Nehri'nde sürekli olarak yıkanmaları kolera ile sonuçlandı. Sadece Rusya'da 1 milyon kişinin ölmesine sebep olan kolera salgınının nedeninin bulunmasının ardından insanların bilinçlenmeleri sağlandı.

JÜSTİNYEN VEBASI

Yaklaşık olarak 25 milyon insanın ölümüne neden olan Jüstinyen vebası, milattan sonra 541 yılında ortaya çıktı. Salgının asıl nedeni ile ilgili bilim insanları ikiye bölünmüş durumda. Tıp bilimcileri salgının nedeninin Asya kökenli olduğunu düşünürken tarih bilimcileri ise salgının Mısır'dan geldiğine inanıyor. Yapılan tüm bu araştırmalar ise Avrasya bozkırlarında keşfedilen 137 insan iskeletinden alınan DNA analizlerine dayandırılıyor.

Midesinde "Pasteurella Pestia" bakterisi taşıyan "Zenopsylla" isimli, farelerin tüyleri arasında gizlenen ve burada hızlıca üreyen böcek insan vücudunun herhangi bir noktasını ısırarak midesinde bulunan bakteriyi yavaş yavaş yaydı. Böcekler tarafından ısırılan tüm insanların birkaç gün içerisinde ani bir şekilde ölümleri gerçekleşti. Hastalık zamanla kendi kendine yok olsa da Konstantinopol nüfusunun %40'ını kaybetti ve dolaylı olarak Avrupa tarihi zamanla kökten değişti.

İSPANYOL GRİBİ

Dünyada neredeyse 500 milyon insana bulaşmış olan İspanyol gribi, H1N1 influenza virüsü nedeniyle dünya genelinde 50-100 milyon arasında insanın ölümüne yol açtı. Bağışıklık sistemi güçlü olan kişilerde daha da yüksek ateşe sebep olan bu virüs tarihin en büyük salgınlarından biri oldu.

COVID - 19

İlk kez Çin'in Wuhan kentinde görülen Korovavirüsü, 2019 yılının son aylarında ortaya çıktı ve 4 ayda tüm dünyaya yayıldı. Dünya genelinde vaka sayısı 10,8 milyonu geçti fakat henüz virüsün tam olarak nereden yayıldığı ve tedavisi bulunamadı.

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