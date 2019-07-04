Mynet Trend

50 tonluk dev robot at ziyaretçilerin ilgi odağı oldu

Demir Zeybu Demir Zeybu
İLGİNÇ HABERLER  | 04.07.2019 07:49 | Son Güncelleme

Çin'in Liaoning eyaletinde gerçekleştirilen ‘Yaz Davosu'nda sergilenen 50 tonluk dev robot at ziyaretçilerin ilgisini çekti.

Çin'in Liaoning eyaletine bağlı Dalian şehrinde gerçekleştirilen 'Yaz Davosu'nda Uluslararası Konferans Merkezi'nin önünde sergilenen 50 tonluk dev at ziyaretçilerin ilgisini çekti.

Yaz Davosu'nun teknoloji performansı gösterisinin bir parçası olan 50 tonluk robot at yürüme becerisine sahip. Yüksekliği 9 metre 35 santimetre olan dev at yürüyüş ve dört nala gitme dahil gerçek bir atın hareketlerini taklit edebiliyor. Bu eylemleri gerçekleştirebilmek için 68'i hidrolik, 20'si elektrikle çalışan 98 eklem yeri bulunuyor. Dev at nişan, deri, cam ve ahşap gibi modern dekorasyon ve eski Çin sanatının üç renkli sır unsurlarının bir kombinasyonu.

1 Temmuz’da başlayan 2019 Yaz Davos Toplantısı, küreselleşmeyle birlikte, 13’üncü Yeni Şampiyonların Yıllık Toplantısı olarak da biliniyor. (İHA)

PARTNEREkranlardan sahnelere transfer olan ünlülerEkranlardan sahnelere transfer olan ünlüler
Rüyada pirinç görmek ne demek?Rüyada pirinç görmek ne demek?
Denizde can pazarı kameradaDenizde can pazarı kamerada
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
çin robot at

En Çok Okunan Trend Haberler

Silopi’de 60 kişilik aile aynı hastalığı taşıyor

Silopi’de 60 kişilik aile aynı hastalığı taşıyor

Dünyanın en seksi milletleri açıklandı!

Dünyanın en seksi milletleri açıklandı!

Hastanede alarm durumuna geçildi! Maskeler dağıtıldı!

Hastanede alarm durumuna geçildi! Maskeler dağıtıldı!

CHP'li bedediyenin cezası sosyal medyada olay oldu!

CHP'li bedediyenin cezası sosyal medyada olay oldu!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Çöpten çıkan mutluluk!

Çöpten çıkan mutluluk!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Kovaladıkları ayı yavrularını böyle korudu

Kovaladıkları ayı yavrularını böyle korudu

İlçede yüzlercesi yine öldü

İlçede yüzlercesi yine öldü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Rüyada pirinç görmek ne demek? Rüyada pirinç görmek ile ilgili rüya tabirleri

Rüyada pirinç görmek ne demek?

Avcılar’da denizde can pazarı kamerada

Denizde can pazarı kamerada

Bagaj kapısı açık araçta tehlikeli yolculuk kamerada

Tehlikeli yolculuğu görenler şaşırdı

Alkollü kaptan, tekneye böyle çarptı

Korku dolu anlar! Takip edip...

Facebook, WhatsApp ve Instagram çöktü!

Bu kez hepsi çöktü! Bakanlık'tan açıklama

ABD polisi bıçaklı saldırgana kurşun yağdırdı

Arkadaşını kurtarmak için gözünü bile kırpmadı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.