50 yıl eşinden bile saklamış: Bisküvi kutusunun içinden altın sikke çıktı!

İngiltere'nin Penzance kentinde yaşanan olay, evdeki eşyaların müzayedeye hazırlanması sırasında ortaya çıktı. The Independent'ın haberine göre, Lay's Auctioneers müzayedecisi David Lay, eşyaları incelerken oldukça ağır bir bisküvi kutusu fark etti.

Kutunun ağırlığı şüphe uyandırınca içi açıldı. Kutudan gümüş sikkelerin yanı sıra özel ambalajlarına sarılmış 62 altın sikke çıktı. Daha da ilginci, sikkelerin yanında yaklaşık yarım asır öncesine ait orijinal faturalar da bulundu.

EŞİ YILLARCA HERKESTEN GİZLEMİŞ

Yapılan incelemede altınların, kadının hayatını kaybeden eşine ait olduğu belirlendi. Adamın 1970'lerde yaşanan ekonomik durgunluk döneminde altın almaya başladığı ve yaptığı yatırımı çevresindeki insanlardan gizlediği ortaya çıktı.

Sikkelerin 1975 yılında satın alındığı ve o dönemde her biri için yaklaşık 70 ila 80 sterlin ödendiği belirtildi. Yüksek enflasyon ve borsaya ilişkin endişeler nedeniyle altını güvenli bir yatırım olarak gören adam, sikkeleri yıllarca evinde sakladı.

70 STERLİNLİK YATIRIM 113 BİN STERLİNİ AŞTI

Aradan geçen yaklaşık 50 yılın ardından gizli yatırımın değeri inanılmaz bir seviyeye ulaştı. Yıllar önce 70 ila 80 sterlin karşılığında satın alınan sikkelerin toplam değerinin bugün 113 bin sterlinden (yaklaşık 7 buçuk milyon TL) fazla olduğu belirlendi.