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100 binden fazla sürücü oy verdi: İşte 2026’nın en iyi otomobil markaları

2026 Driver Power araştırmasının sonuçları açıklandı. 100 binden fazla sürücünün katıldığı anketin sonuçlarının açıklanmasıyla araç sahiplerinin en yüksek puan verdiği otomobil markaları ortaya çıktı.

100 binden fazla sürücü oy verdi: İşte 2026’nın en iyi otomobil markaları
Enes Çırtlık

Birleşik Krallık’ta gerçekleştirilen 2026 Driver Power araştırması, araç sahiplerinin en memnun olduğu otomobil markalarını ortaya çıkardı. 100 binden fazla sürücünün katıldığı araştırmada markalar; güvenilirlik, fiyat-performans, kullanışlılık, güvenlik, sürüş keyfi ve genel marka memnuniyeti gibi birçok farklı başlık altında değerlendirildi.

100 binden fazla sürücü oy verdi: İşte 2026’nın en iyi otomobil markaları 1

Araştırmanın sonucunda Mercedes, yüzde 88,96'lık memnuniyet puanıyla listenin ilk sırasında yer aldı. Alman üreticiyi yüzde 87,17 ile Alfa Romeo takip ederken Tesla yüzde 86,91'lik skorla üçüncü oldu.

SÜRÜCÜLERİN EN ÇOK MEMNUN OLDUĞU 10 OTOMOBİL MARKASI

Sıra Marka Puan
1 Mercedes %88,96
2 Alfa Romeo %87,17
3 Tesla %86,91
4 Lexus %86,71
5 BMW %86,45
6 Vauxhall %85,94
7 Peugeot %85,90
8 Jeep %85,68
9 Renault %85,59
10 Land Rover %85,44

Listenin devamında Mazda, Nissan, Hyundai, Volvo ve Suzuki gibi markalar yer aldı. Çinli otomobil üreticisi BYD ise yüzde 84,69'luk skorla 16'ncı sıraya yerleşti.

100 binden fazla sürücü oy verdi: İşte 2026’nın en iyi otomobil markaları 2

Toyota yüzde 84,24 ile 19'uncu, Ford yüzde 83,95 ile 21'inci, Audi yüzde 83,56 ile 23'üncü ve Volkswagen yüzde 82,86 ile 26'ncı sırada kendisine yer buldu.

100 binden fazla sürücü oy verdi: İşte 2026’nın en iyi otomobil markaları 3

Listenin son üç sırasında ise Citroen, MG ve Dacia bulunuyor. Dacia, yüzde 80,27'lik skorla araştırmaya dahil edilen 30 marka arasında son sırada yer aldı.

Kaynak: CarWow

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BMW Lexus Mercedes-Benz Renault Birleşik Krallık Alfa Romeo Jeep Peugeot Otomobil Tesla Land Rover
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