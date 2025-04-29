50 yıl önce denize atmışlar! Kayaların altında bulup şişeyi açtılar! İçinden bakın ne çıktı

Yaklaşık 50 yıl önce okul öğrencileri ve personeli tarafından gönderilen şişedeki bir mesaj şimdi Norveç'teki bir plaja vurdu. Norveç'in güneyindeki Ny-Hellesund'daki plajda kuzenleriyle birlikte gezen 14 yaşındaki Hedda şişeyi kayaların altında bulduğunu söyledi.

Hedda, "İçinde bir kağıt parçası olan bir şişeye rastladık. Kıyıdan on metre uzakta, bir kayanın altındaydı. Şişe oldukça eski görünüyordu, bu yüzden açıp notu okumaya karar verdik.

EN AZ 50 YILLIK

Şişenin, Bolton County Grammar School'dan öğrencilerin okul gezisi için Fransa'ya doğru yola çıktıkları sırada bir teknenin kenarından atıldığı anlaşılıyor. Notun tam olarak ne zaman yazıldığı belirsiz olsa da, Bolton County Grammar School 1982'de adını değiştirdi ve notun en az 42 yıl ve üç aylık olduğu ortaya çıktı. Hedda ise şimdi mektubu gönderen kişiye ulaşmaya çalışıyor.

Mesajda şunlar yazıyordu: "Lütfen bu şişeyi Bolton County Grammar School, Bolton, Lancashire, İngiltere'ye geri götürün. Ve bir pound veya eşdeğeri Frank alacaklar. Teşekkür ederim!"