Klinik psikolog ve nöropsikoloji uzmanı Dr. Susan Spicer, narsist istismarın beynin hem yapısını hem de çalışma şeklini değiştirebildiğini söyledi.

Narsistik kişilik bozukluğunun yalnızca kendini beğenmişlikle açıklanamayacağını belirten Spicer, bu kişilerin davranışlarında manipülasyon, gaslighting, suçu başkasına atma ve sorumluluk almaktan kaçınmanın öne çıktığını ifade etti.

Uzmanlara göre uzun süreli psikolojik baskı, beynin özellikle dört bölgesini etkileyebiliyor.

HAFIZA VE KORKU MERKEZİ ZARAR GÖREBİLİYOR

Hipokampus: Hafızanın oluşmasında ve bilgilerin uzun süreli belleğe aktarılmasında önemli rol oynayan hipokampus, uzun süreli stresten etkilenebiliyor. Kortizol hormonuna duyarlı olan bu bölgenin küçülebileceği belirtiliyor. Bu durum, istismara maruz kalan kişilerin yaşadıkları olayların ayrıntılarını hatırlamakta zorlanmasına neden olabiliyor.

Amigdala: Beynin korku merkezi olarak bilinen amigdala, tehlike karşısında vücudun savaş ya da kaç tepkisini harekete geçiriyor. Sürekli tehdit altında hisseden kişilerde bu bölgenin aşırı aktif hale gelebileceği ifade ediliyor. Bunun sonucunda kişi çevresindeki seslere, mimiklere ve davranışlara karşı aşırı hassasiyet geliştirebiliyor.

Prefrontal korteks: Mantıklı düşünme, karar verme ve sosyal davranışlardan sorumlu olan bu bölge, amigdalanın aşırı çalışması nedeniyle daha az aktif hale gelebiliyor. Bu durum, kişinin odaklanmasını, günlük işlerini yürütmesini ve karar vermesini zorlaştırabiliyor.

Periaqueductal gri madde: Beynin tehditleri algılama ve tehlikeye karşı tepki verme süreçlerinde rol oynayan bu bölge de travmadan etkilenebiliyor. Uzmanlara göre travma işlenene kadar bu bölgedeki aktivite yüksek kalabiliyor. Kişi, çevresindeki herkesi potansiyel bir tehdit olarak algılamaya başlayabiliyor.

TOKSİK İLİŞKİLER FİZİKSEL HASTALIKLARA DA YOL AÇABİLİYOR

Uzun süreli psikolojik istismar ve stres, bazı kişilerde karmaşık travma sonrası stres bozukluğuna (C-PTSD) neden olabiliyor.

Bu durum yalnızca ruhsal belirtilerle sınırlı kalmıyor. Uzmanların dikkat çektiği fiziksel belirtiler arasında şunlar yer alıyor:

***- Uykuya dalmakta zorlanma, sık uyanma ve kabuslar

Kalp çarpıntısı, göğüste sıkışma ve baş dönmesi

Terleme ve nefes darlığı

Kas gerginliği, eklem ağrıları ve baş ağrısı

Mide bulantısı, kusma, ishal ve karın ağrısı*

BEYİNDEKİ DEĞİŞİMLER GERİ DÖNDÜRÜLEBİLİR Mİ?

Uzmanlara göre beynin nöroplastisite özelliği sayesinde travmanın yol açtığı bazı değişimler zamanla düzelebiliyor. Kişinin istismar ortamından uzaklaşması ve uzun süreli stresin ortadan kalkması iyileşme sürecinde önem taşıyor.

Dr. Spicer, travma konusunda deneyimli uzmanlardan destek alınmasını öneriyor. Özellikle EMDR gibi travma odaklı terapilerin iyileşme sürecine yardımcı olabileceğini belirtiyor.

Uzmanlar, doğru destek ve tedaviyle kişilerin yaşadıkları travmanın etkilerinden kurtulabileceğini vurguluyor.