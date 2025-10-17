50 yıldır bu işi yapıyor! Türkiye'nin her yerinden geliyorlar

Mesleğe 15 yaşında çırak olarak başladı, tam yarım asırdır bu işi severek yapıyor. Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yaşayan 65 yaşındaki Mehmet Yapıcı, hayatını saat tamir ederek kazanıyor. Zamanla kendisini geliştirerek işinde ustalaşan Yapıcı, Safranbolu Tarihi Çarşı'da bulunan 8 metrekarelik dükkanında arızalı saatlerin bakımını ve tamirini yapıyor.

Saatçiliğin baba mesleği olduğunu söyleyen Yapıcı, "Saatçilik genelde babadan oğula geçen bir zanaattır. Bizim işte kolay kolay çırak yetişmez. Çok sabır ve sebat isteyen meslek. İçinde varsa öğrenir, içinde yoksa mesleği öğrenme şansı yok. Lisede okurken yaz tatillerini sağda solda geçirmedik, hafta tatillerini eğlenerek geçirmedik. Babamızın yanında durduk. Babamın yanında dururken bu işi kaptık" diye konuştu.

Yapıcı, çocukluğunda Safranbolu Tarihi Çarşı'da 3 saatçi olduğunu dile getirerek, "Biri babamdı. Diğer 2 arkadaş vefat etti. Başka dükkan da açılmadı. Ben hala bu işi devam ettiriyorum. Safranbolu Tarihi Çarşı'da saatçi bir ben kaldım" dedi.

Saatçilikte 100 yıllık geçmişlerinin olduğunu anlatan Yapıcı, şöyle devam etti:

"Yeni eski hiç fark etmez, bütün saatleri yapma imkanımız var. Türkiye'nin her yerinden bizi tanırlar. Türkiye'nin her yerinden parçası bulunmayan saatleri bize gönderirler. Biz de yapar, geri göndeririz. Antika ve yeni saatler satıyoruz."

"MESLEK ÖĞRENMEK ALTIN BİLEZİKTİ"

Yapıcı, ilçede tarihi camilerdeki antika saatleri de tamir ettiğini anlatarak, Köprülü Mehmet Paşa Camisi'nin avlusundaki güneş saatini, tarihi saat kulesindeki saati de onardığını kaydetti.

Gençlere tavsiyelerde bulunan Yapıcı, "Gençler, hangi meslek olursa olsun mesleği tam öğrenmeliler. Saatçilik bizim çocukluğumuzda çok revaçtaydı. Meslek öğrenmek, kola takılan altın bilezikti. Çok itibar görürdü" ifadelerini kullandı.