Bisikletli Japon gezgin Gaziantep'te camiye sığındı: Müslüman oldu

Japonya'dan bisikletiyle dünya turuna çıkan Japon vatandaşı Naoki Yabiki, Gaziantep'te bisikletinin arızalanması üzerine bir camiye sığındı. Camide ve şehirde gördüğü misafirperverlikten etkilenen Yabiki, Müslüman olmaya karar verdi. Müslüman olduktan sonra Muhammed Abdullah ismini alan gezgin, "İnsanların nezaketini ve iyiliğini yeniden görmüş oldum" dedi.

Bisikletiyle çıktığı yolculuk sırasında Gaziantep'te bisikleti arızalanan Japonyalı Naoki Yabiki, yardım istemek için Şehitkamil ilçesindeki Hacı Yasin Kaplan Camii'ne gitti. Arızalanan bisikleti tamir ettirilen ve geceyi de camide geçiren Yabiki, cami cemaatinin kendisine gösterdiği ilgiden memnun kaldı. Camide kaldığı süre boyunca Müslümanların fedakarlığı, ilgisi, samimiyeti ve misafirperverliklerinden çok etkilenen Yabiki, Müslüman olmaya karar verdi.

Camide Müslümanların kendisine gösterdiği ilgi ve yardımlaşmanın kendisinde İslam'a karşı bir yakınlık oluşturduğunu belirten Yabiki, bu süreçte İslam'ı araştırdı ve daha yakından tanıma gereği hissetti.

İHTİDA MERASİMİ İLE MÜSLÜMAN OLDU

Bu süreçte İslam dini hakkında daha fazla bilgi edinen ve Müslüman olma kararını cami imam hatibi Mustafa Kılıç ile paylaşan Yabiki'nin kararı Gaziantep İl Müftülüğü yetkilerine bildirildi. Yabiki için Gaziantep İl Müftülüğünde ihtida merasimi gerçekleştirildi.

Diyanet İşleri Başkanlığı Dış İlişkiler Genel Müdürü Ensari Yentürk ve Gaziantep İl Müftüsü Mustafa Soykök'ün hazır bulunduğu merasimde Kur'an-ı Kerim okundu. İslam dini hakkında bilgi verilen Yabiki, Kur'an-ı Kerim okunduğu esnada duygu dolu anlar yaşadı.

MÜSLÜMAN OLDU, "MUHAMMED ABDULLAH" İSMİNİ ALDI

Diyanet İşleri Başkanlığı Dış İlişkiler Genel Müdürü Ensari Yentürk, Gaziantep İl Müftüsü Mustafa Soykök, İl Müftü yardımcıları, Şehitkamil ve Şahinbey ilçe müftülerinin şahitliğinde kelime-i şehadet getirerek Müslüman olan Yabiki, "Muhammed Abdullah" ismini aldı. Yapılan duanın ardından Japon vatandaşı Muhammed Abdullah'a Kur'an-ı Kerim ve çeşitli hediyeler verildi.

"MÜSLÜMANLARIN SAMİMİYETİ, MİSAFİRPERVERLİĞİ VE FEDAKARLIKLARI BENİ ÇOK ETKİLEDİ"

Kendisine destek olan herkese teşekkür eden Muhammed Abdullah, Gaziantep'te gördüğü sıcak ilgi ve misafirperverliği unutmayacağını ifade etti. Gördüğü ilgiden çok memnun kaldığını belirten Abdullah, "Gürcistan'dan Türkiye'ye bisikletle girdim ve bisikletle Gaziantep'e geldim. Yanımda sadece bir çadır vardı, gece uyurken çok üşüyordum. Bu nedenle şehirdeki insanlara, bugünlük kalabileceğim bir yer olup olmadığını sordum. Sonra beni bu camiye yönlendirdiler. Yatacak bir yer bulmak amacıyla camiye gittim, hocamızla tanıştım. Gaziantep halkı bana çok yardımcı oldu. Müslümanların samimiyeti, misafirperverliği ve fedakarlıkları beni çok etkiledi" dedi.

"NAMAZLARA İŞTİRAK ETTİM, İNSANLARIN NEZAKETİNİ VE İYİLİĞİNİ YENİDEN GÖRDÜM"

Kentte karşılaştığı ve kendisiyle ilgilenen herkesin çok nazik olmasından da etkilendiğini belirten Abdullah, "İnsanlara bir şeyler verme ve başkalarına yardım etme ruhlarının çok güçlü olduğunu düşündüm ve bunu öğrenmek istedim. Bu yüzden camide kalmama izin verdiler. Orada çeşitli etkinliklere katıldım, namazlara iştirak ettim. İnsanların nezaketini ve iyiliğini yeniden görmüş oldum. Bu yüzden bundan sonra da öğrenmeye ve araştırmaya devam etmek istiyorum" şeklinde konuştu.

Muhammed Abdullah'ın bisikletle dünya turuna çıktığını belirten Hacı Yasin Kaplan Cami İmam Hatibi Mustafa Kılıç ise Muhammed Abdullah ile tanışma süreçlerini anlattı. Kılıç, "Muhammed Abdullah hem yorgun hem de bitkin bir halde bisikletiyle camiye geldi. Bisikletinde de bir arıza vardı. Kendisini yorgun görünce camide kalabileceğini söyledim. Kendisi sabah gidecekti, fakat ben kalmasını rica ettim. Cuma namazını görmesini istedim. Zaten etkilendiği için bugüne kadar kalmaya devam etti. Bu süreçte bizim ona sürekli yakınlık göstermemiz kendisini çok etkiledi" diye konuştu.
Kaynak: İHA

