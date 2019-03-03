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500 bin dolarlık Lamborghini'nin dramatik sonu...

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OTOMOBİL MOTOSİKLET  | 03.03.2019 12:25 | Son Güncelleme

Bitcoin alım satım platformu Bitstocks'un kurucusu ve aynı zamanda tanınan bir Bitcoin yatırımcısı olan Michael Hudson, 500 bin dolarlık Lamborghini'siyle şarampole yuvarlandı. Araba bakın nasıl bulundu...

500 bin dolarlık Lamborghini'nin dramatik sonu...

Londra’da tanınan bir Bitcoin yatırımcısı Lamborghini‘siyle birlikte çukura yuvarlandı. Aracı çekici yardımıyla çıkarılan yatırımcı, bu olaya pek aldırmamış gibi gözüküyordu.

Andrew Laurence adındaki bir kameraman, Cuma sabahının erken saatlerinde işe giderken yolun kenarında bu 500,000$’lık Lamborghini Huracan Performante’yi fark etti.

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SWNS’ye konuşan Laurence, aracın yolun yanlış tarafında olduğunu, aracın sürücü kısmının da zemine sıkıştığını söyledi. SWNS’ye konuşan polis kaynakları ise aracın içinde kimsenin olmadığını ve araç sahibini bulmaya çalıştıklarını ifade etti.

Aracın Tottenham Hotspur’un antrenman alanına yakın olduğuna dikkat çeken Laurence, sahibinin bir Premier Lig futbol yıldızı olabileceğini ileri sürdü.

Ancak, saatler sonra Bitcoin alım satım platformu Bitstocks’un kurucusu Michael Hudson, olay yerinde belirdi ve aracın kendisinin olduğunu söyledi.

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Hudson, tek şeritli yoldaki ıslak zeminde kayarak aracın kontrolünü kaybettiğini ve çukura yuvarlandığını söyledi.

DÜNYANIN EN SAKİN ADAMI!

Ünlülerin arabalarını tasarlayan Yianni Charalambous, bu olayla ilgili Youtube’da bir video paylaştı. Hudson’un arabasının çukurdan çıkarılmasına yardımcı olan Charalambous, Hudson’un arabayı kullanırken alkollü olmadığını, araba bu kadar değerli olmasına rağmen onun çok sakin olduğunu söyledi. Hatta onu dünyanın en sakin adamı ilan etti.

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Hudson da bu olayla ilgili Instagram hesabında bir paylaşımda bulundu. Bitcoin yatırımcısı, paylaşımında bugünün kötü bir gün olduğunu kabul etmekle birlikte aracın küçük bir hasar aldığını söyledi ve “Çok yakında yeniden yola çıkacağına eminim” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Lamborghini Michael Hudson

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