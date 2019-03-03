500 bin dolarlık Lamborghini'nin dramatik sonu...

SWNS’ye konuşan Laurence, aracın yolun yanlış tarafında olduğunu, aracın sürücü kısmının da zemine sıkıştığını söyledi. SWNS’ye konuşan polis kaynakları ise aracın içinde kimsenin olmadığını ve araç sahibini bulmaya çalıştıklarını ifade etti.

Londra’da tanınan bir Bitcoin yatırımcısı Lamborghini‘siyle birlikte çukura yuvarlandı. Aracı çekici yardımıyla çıkarılan yatırımcı, bu olaya pek aldırmamış gibi gözüküyordu.

Ünlülerin arabalarını tasarlayan Yianni Charalambous, bu olayla ilgili Youtube’da bir video paylaştı. Hudson’un arabasının çukurdan çıkarılmasına yardımcı olan Charalambous, Hudson’un arabayı kullanırken alkollü olmadığını, araba bu kadar değerli olmasına rağmen onun çok sakin olduğunu söyledi. Hatta onu dünyanın en sakin adamı ilan etti.

Hudson da bu olayla ilgili Instagram hesabında bir paylaşımda bulundu. Bitcoin yatırımcısı, paylaşımında bugünün kötü bir gün olduğunu kabul etmekle birlikte aracın küçük bir hasar aldığını söyledi ve “Çok yakında yeniden yola çıkacağına eminim” dedi.



