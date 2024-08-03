500 yıllık geçmişe sahip! Antep fıstığı ile kaymağın buluştuğu lezzet: Katmer

Türk mutfağının zenginliğiyle önemli kentleri arasında yer alan gastronomi şehri Gaziantep'te özellikle kahvaltı sofralarının vazgeçilmezi olan katmer, maharetli ellerde tam bir lezzete dönüşüyor. Gaziantep'in yöresel tatlılardan olan ve baklava ile birlikte 500 yıllık bir geçmişi olduğu bilinen katmer, günümüzde de eşsiz lezzetiyle insanların damağında güzel bir tat bırakıyor. Başta Gaziantep olmak üzere Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yoğun olarak tüketilen katmere lezzetini ise Antep fıstığı ve kaymak veriyor. Yıllar öncesine kadar sadece sabah kahvaltılarında tüketilen katmer, artık günün her saatinde tüketiliyor. Antep fıstığı ve kaymağın buluştuğu katmere Gaziantep halkının yanı sıra yerli ve yabancı turistler de ilgi gösteriyor.

YENİ EVLENEN ÇİFTLERİN İLK KAHVALTISIYKEN TESCİLLİ LEZZET OLDU

Gaziantep'te yeni evlenen çiftlerin evlerine düğün sabahı katmer gönderilmesiyle başladığı belirtilen katmer geleneği halen günümüzde de devam ediyor. Gaziantep geleneği olarak gelin ve damadın, düğünden sonraki ilk kahvaltısında sofrayı süsleyen katmer, günümüzde tescilli lezzet olarak kenti ziyaret eden yerli ve yabancı turistlerin de en çok beğendiği tatlılar arasında yer alıyor.

Hem lezzeti hem de geleneği ile vatandaşların büyük bir ilgisini çeken katmerin baklavadan sonra en fazla tüketilen yöresel tatlı çeşidi olduğunu belirten katmer ustası Gültekin Şerif Babacan, katmerin Gaziantep'in sevilen tatlılarından biri olduğunu ve her daim yüksek talep gördüğünü söyledi. Katmerin yufka hamurunun arasına tereyağı, süt kaymağı ve Antep fıstığı koyularak pişirildiğini ifade eden Babacan, katmerin Gaziantep'in yöresel tatlarından biri olduğunu belirtti.

"KATMER, GAZİANTEP'TE EN ÖN SIRALARDA YER ALAN BİR LEZZETTİR"

Un, şeker, tereyağı ve Antep fıstığı kullanılarak taş ocağında pişirilen katmerin, kahvaltı sofralarının vazgeçilmezleri arasında olduğunu belirten Babacan, “Katmerimiz Gastronomi şehri Gaziantep'in önde gelen lezzetlerindendir. Geçmişi yüzyıllara dayanan bir lezzettir. Katmer, Gaziantep'te en ön sıralarda yer alan bir lezzettir. Katmer, baklavadan sonra en çok tercih edilen bir lezzet olma unvanını kazandı” dedi.

"GAZİANTEP'TE SABAH KAHVALTISINDA TERCİH EDİLİR"

Antep fıstığı ve kaymağın buluştuğu katmere Gaziantep halkının yanı sıra yerli ve yabancı turistlerin de ilgi gösterdiğini belirten Babacan, “Katmer, Gaziantep'te yerli ve yabancı turistlerin en çok tercih ettiği lezzetlerden biridir. Katmerin yapımına sabah 05.00'te başlanır ve akşam 21.00'a kadar servis yapılır. Katmer genellikle Gaziantep'te sabah kahvaltısında tercih edilir. Daha önceleri ise geleneksel olarak gelin ve damadın ilk sabah kahvaltısı katmerdi. Düğünden sonraki ilk kahvaltıda sağdıçlar katmer alır, gelin ve damada ilk sabah kahvaltısında katmer götürülürdü. Günümüzde halen devam eden bu geleneğin yanı sıra vatandaşlar katmeri artık günün her saatinde tercih ediyor” ifadelerine yer verdi.

"ANTEP FISTIĞI SERPİLİR VE SERVİSE HZIR HALE GELİR"

Katmerin yapılışıyla ilgili de bilgi veren Babacan, “Un, tuz ve su ile yoğurulan hamur bir gün boyunca dinlendirilir. Dinlenen hamur el ile ince bir şekilde açılır. İçerisine, Antep fıstığı, tereyağı ve kaymak konulur. Daha sonra katlayarak taş ocağı fırına verilir. Fırından çıkan katmerin üzerine Antep fıstığı serpilir ve servise hazır hale gelir” ifadelerini kullandı.

Gaziantep'te sık sık katmer yediğini ve misafirlerine de ikram ettiğini belirten vatandaşlar ise “Katmer çok sevdiğimiz bir lezzet” dediler. (İHA)