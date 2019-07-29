Mynet Trend

#5050×2020 taahhüdüne rağmen Venedik’te 21 filmden sadece ikisi kadınların

basak.deniz basak.deniz
SİNEMA TV  | 29.07.2019 14:16 | Son Güncelleme

Sinemada cinsiyet eşitliğini hedefleyen “#5050×2020” taahhüdü imzalayan Venedik Film Festivali’nde 21 filmden 19’unun erkeklere ait olması tepkilere neden oldu.

#5050×2020 taahhüdüne rağmen Venedik’te 21 filmden sadece ikisi kadınların

Bu yıl 76’ncısı gerçekleşecek olan Venedik Film Festivali’nde açıklanan ana yarışma programında 21 filmden sadece ikisi yönetmen kadınlara ait. Festivalin sinemada cinsiyet eşitliğini hedefleyen “#5050×2020” taahhüdü imzalamış olmasına rağmen 21 filmden 19’unun erkeklere ait olması eleştirileri beraberinde getirdi.

28 Ağustos-7 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek festivalde Altın Aslan için yarışacak 21 filmden sadece ikisi kadın yönetmenlerin imzasını taşıyor. Bu filmler, ilk filmi Vecide’yle (Wadjda, 2012) “Suudi Arabistan’ın ilk kadın yönetmeni” unvanını elde eden Haifaa Al-Mansour’un “The Perfect Candidate” ve Avustralyalı Shannon Murphy’nin ilk uzun metrajı “Babyteeth”. Bu oran yönetmen kadınların yarışmadaki temsiliyetinin yüzde 10’un altında kalması demek.

haifaa-al-mansour-wajda

Festival direktörü Alberto Barbera, sinema sektöründe 2020 yılına kadar cinsiyet eşitliğinin sağlanmış olmasını hedefleyen uluslararası “#5050×2020” taahhüdü imzalamıştı. Filmlerin açıklanmasından sonra eleştiri oklarının hedefi olan festival direktörü Barbera yaptığı açıklamada; filmler seçilirken cinsiyete değil niteliğe öncelik verildiğini, festivalde bir cinsiyet kotasının uygulanamayacağını, böyle bir ‘dayatmaya teslim olmaktan’ ise görevinden ayrılmayı tercih edeceğini söyledi.

Bir başka tepki de, ABD mahkemelerinde cinsel saldırıdan hüküm giymiş olan 86 yaşındaki Roman Polanski’nin son filmi “An Officer and a Spy”a festivalde yer verilmesi. Festival direktörü Barbera, bu eleştirilere karşılık ise “Roman Polanski Avrupa sinemasının yaşayan son büyük ustalarından biri. İlerleyen yaşına rağmen çok kuvvetli bir filmle çıkageldi” ifadelerini kullandı.

Bu yılki Cannes Film Festivali’nin yarışma bölümünde filmlerden dördü, Berlinale’de ise yedisi yönetmen kadınlara aitti.


PARTNERReynmen gönlünü o oyuncuya mı kaptırdı?Reynmen gönlünü o oyuncuya mı kaptırdı?
Stan Lee'nin adını böyle yaşatacaklarStan Lee'nin adını böyle yaşatacaklar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Venedik Film Festivali 76. Venedik Film Festivali Uluslararası Venedik Film Festivali 5050×2020 Sinemada cinsiyet eşitliği

En Çok Okunan Trend Haberler

KONDA'nın Suriyeliler anketinde çarpıcı sonuçlar

KONDA'nın Suriyeliler anketinde çarpıcı sonuçlar

Savaşın ayak sesleri! Savaş gemisi Körfez'e ulaştı

Savaşın ayak sesleri! Savaş gemisi Körfez'e ulaştı

Van'da 8 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismar

Van'da 8 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismar

Tartışma alevlendi! Dava açıyor

Tartışma alevlendi! Dava açıyor

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Güven Bana'da yarışan avukat ve pazarcı herkesi duygulandırdı!

Güven Bana'da yarışan avukat ve pazarcı herkesi duygulandırdı!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Romantik komedi sevenler sinemadaki yerinizi alın!

Romantik komedi sevenler sinemadaki yerinizi alın!

Merakla bekleniyordu! İşte yayın tarihi ve fragmanı

Merakla bekleniyordu! İşte yayın tarihi ve fragmanı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Stan Lee'nin adını böyle yaşatacaklar

Stan Lee'nin adını böyle yaşatacaklar

Frozen 2 hakkında Kristen Bell’den şaşırtan açıklama

'Frozen 2 yetişkinlere hitap ediyor'

Leonardo DiCaprio ile Robert De Niro aynı projede

Leonardo DiCaprio ile Robert De Niro aynı projede

The Walking Dead'in kadrosuna iki yeni isim

The Walking Dead'in kadrosuna iki yeni isim

Mahkemede avukat sette yönetmen

Mahkemede avukat sette yönetmen

Dominic Cooper'ın yeni dizi projesi belli oldu: Spy City

Ünlü oyuncunun yeni projesi belli oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.