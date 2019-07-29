5050×2020 taahhüdüne rağmen Venedik’te 21 filmden sadece ikisi kadınların

Bu yıl 76’ncısı gerçekleşecek olan Venedik Film Festivali’nde açıklanan ana yarışma programında 21 filmden sadece ikisi yönetmen kadınlara ait. Festivalin sinemada cinsiyet eşitliğini hedefleyen “#5050×2020” taahhüdü imzalamış olmasına rağmen 21 filmden 19’unun erkeklere ait olması eleştirileri beraberinde getirdi.

28 Ağustos-7 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek festivalde Altın Aslan için yarışacak 21 filmden sadece ikisi kadın yönetmenlerin imzasını taşıyor. Bu filmler, ilk filmi Vecide’yle (Wadjda, 2012) “Suudi Arabistan’ın ilk kadın yönetmeni” unvanını elde eden Haifaa Al-Mansour’un “The Perfect Candidate” ve Avustralyalı Shannon Murphy’nin ilk uzun metrajı “Babyteeth”. Bu oran yönetmen kadınların yarışmadaki temsiliyetinin yüzde 10’un altında kalması demek.

Festival direktörü Alberto Barbera, sinema sektöründe 2020 yılına kadar cinsiyet eşitliğinin sağlanmış olmasını hedefleyen uluslararası “#5050×2020” taahhüdü imzalamıştı. Filmlerin açıklanmasından sonra eleştiri oklarının hedefi olan festival direktörü Barbera yaptığı açıklamada; filmler seçilirken cinsiyete değil niteliğe öncelik verildiğini, festivalde bir cinsiyet kotasının uygulanamayacağını, böyle bir ‘dayatmaya teslim olmaktan’ ise görevinden ayrılmayı tercih edeceğini söyledi.