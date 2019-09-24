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51. bölge baskını gerçekleşti! İşte o anlar...

Serpil Hanoğlu Serpil Hanoğlu
İLGİNÇ HABERLER  | 24.09.2019 10:01 | Son Güncelleme

ABD'nin Nevada eyaletinde, Nevada Çölü'ne yakın bir noktada bulunan ve 51. Bölge olarak adlandırılan alanda Amerika, uçak ve düşman silahları hakkında inceleme yaptığını belirtese de bölge hakkındaki spekülasyonlar yıllardır devam ediyor.

Amerika Bileşik Devletleri’nde Nevada Çölü’de bulunan ve 51. Bölge olarak adlandırılan alan yılladır dizilere ve filmlere konu oldu. Hükümet tarafından, Amerika Birleşik Devletleri Hava Kuvvetleri’ne ait olduğu ve uçaklar ile düşman silahları hakkında inceleme yapıldığı öne sürülen bölgede, pek çok kişiye göre farklı araştırmalar yapılıyor. 51. Bölge’deki güvenliğin üst düzey olması ve bölge hakkında fazla bilgi olmaması bu spekülasyonların artmasına neden oluyor. Gizlilikten bıkan binlerce kişi ise, 51. Bölge’nin kapısına dayanmaya ve orada neler olduğunu ortaya çıkarmaya karar verdi. Facebook üzerinden etkinlik oluşturan binlerce kişi 51. Bölge’de buluştu. İşte o etkinlikten geriye kalan onlar...

SPEKÜLASYONLAR YILLARDIR DEVAM EDİYOR

ABD’nin askeri üs bölgesi olarak bilinen 51. Bölge hakkındaki spekülasyonlar yıllardır devam ediyor. 1947’de gerçekleşen ve 20. yüzyılın en büyük UFO olayı olarak bilinen Roswell olayının ardından, kurulan 51. Bölge pek çok kişi tarafından araştırma merkezi olarak değerlendirildi. Roswell olayı olarak bilinen 20. yüzyılın en büyük UFO olayında, 1947 yılının yazında bir çiftliğe yayılmış geniş bir enkaz bulundu. Parlak metal cisimlerden oluşan enkazın parçaları aynı zamanda yanmaz ve kesilmezdi. Hükümetin yaptığı araştırmalar sonucu ise Roswell’in 65 km dışında bir uçan dairenin enkazı tespit edildi. Bu olay dünyada büyük ses getirdi ancak daha sonra Washington, bulunan parçaların UFO’ya ait olduğunu yalanladı.

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51. bölge area51 abd sosyal medya facebook etkinlik

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