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51. bölge yakınlarında gizli bir mağara buldu! Gizemli bir şekilde ortadan kayboldu: 'Mağaraya girmeye başladığımda...'

01.07.2023 10:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyanın en merak ettiği ama yıllardır sırrı çözülemeyen ABD'nin gizli üssü 51'inci bölge çeşitli iddialarla gündeme geldi. Uzaylıların saklandığı iddia edilen bölgede kaybolan bir Youtuber'ın hikayesi ise halen sırrını koruyor. 51'inci bölge yakınında gizli bir mağara bulduğunu iddia eden Kenny Veach adlı bir Youtuber'dan yıllardır haber alınamıyor. İşte "Bu özel mağaraya girmeye başladığımda tüm vücudum titremeye başladı" diyen Youtuber'ın tüyleri ürperten hikayesi...

51. bölge yakınlarında gizli bir mağara buldu! Gizemli bir şekilde ortadan kayboldu: 'Mağaraya girmeye başladığımda...'

ABD'nin Las Vegas kentinin 153 km kuzeyinde yer alan 51'in bölge ile ilgili birçok iddia atıldı. Bölge daha çok UFO'ların ve uzaylıların tutulduğu iddiasıyla gündeme gelmişti. Söz konusu bölge ile ilgili 2014 yılında yaşanan bir olay halen aydınlatılamadı.

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GİZEMLİ BİR MAĞARA BULDU

47 yaşındaki Youtuber Kenny Veach, 51. bölgenin yakınında gizli bir mağara keşfettiği duyurmasından sonra gizemli bir şekilde ortadan kayboldu.

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"VÜCUDUM TİTREMEYE BAŞLADI"

Veach mağarayla ilgili yorumunda şunları ifade etti:

"Nellis Hava Kuvvetleri Üssü'ndeki yürüyüşlerimden birinde bir kez gizli bir mağara buldum.Mağaranın girişi mükemmel bir büyük harf M şeklindeydi. Her zaman bulduğum her mağaraya girerim ama bu özel mağaraya girmeye başladığımda tüm vücudum titremeye başladı. Mağara girişine yaklaştıkça titreşim daha da kötüleşti. Birdenbire çok korktum ve onu oradan çıkardım."

BEDENİ ASLA BULUNAMADI

2014 yılının Kasım ayında kaybolan kaşif adamın mağarayı bulmak için geri döndüğü düşünülüyor. Veach'in telefonu bir maden kuyusunun yanında bulundu ancak bedeni asla bulunamadı.

'İZLENMEK İÇİN BUNU YAPTI'

Veach'in kız arkadaşı olduğunu iddia eden bir kişi, Veach'in yıllardır depresyonda olduğuna ve bunu izlenmek için yaptığını öne sürdü.

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