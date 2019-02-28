51. SİYAD Ödülleri sahiplerini buldu

51’inci kez düzenlenen Sinema Yazarları Derneği (SİYAD) Ödülleri'nde kazananlar belli oldu. Prömiyerini Cannes Film Festivali’nde gerçekleştiren Nuri Bilge Ceylan imzalı "Ahlat Ağacı" büyük ödül de dahil olmak üzere toplam altı ödüle layık görüldü. Birden fazla ödül kazanan diğer tek film ise Hazar Ergüçlü'nün başrolünü üstlendiği "Kar" oldu. En İyi İlk Film Ödülü'nü Banu Sıvacı'nın yönettiği "Güvercin" kazanırken, daha önce açıklanan Onur Ödülleri ve Emek Ödülü sahiplerine takdim edildi.

İşte 51. SİYAD Ödülleri’nin kazananları:

En İyi Film: Ahlat Ağacı (Nuri Bilge Ceylan)

En İyi Yönetmen: Nuri Bilge Ceylan (Ahlat Ağacı)

En İyi Senaryo: Ahlat Ağacı (Akın Aksu, Ebru Ceylan, Nuri Bilge Ceylan)

En İyi İlk Film: Güvercin (Banu Sıvacı)

En İyi Erkek Oyuncu: Doğu Demirkol (Ahlat Ağacı)

En İyi Kadın Oyuncu: Hazar Ergüçlü (Kar)

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu: Murat Cemcir (Ahlat Ağacı)

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu: Bennu Yıldırımlar (Ahlat Ağacı)

En İyi Görüntü Yönetimi: Yol Kenarı (Andreas Sinanos)

En İyi Sanat Yönetimi: Anons (Osman Özcan, László Rajk)

En İyi Müzik: Arada (Orkun Tunç)

En İyi Kurgu: Kar (Ayris Alptekin)

En İyi Fantastik Film: Arif v 216 (Kıvanç Baruönü)

En İyi Belgesel: Meteorlar (Gürcan Keltek)

En İyi Kısa Belgesel: Yıkıntılar (Özcan Alper)

En İyi Kısa Film: Sana İnanmıyorum Ama Yerçekimi Var (Umut Subaşı)

SİYAD Onur Ödülü: Ethem Özgüven, Petra Holzer ve Sevda Ferdağ

SİYAD Emek Ödülü: Beyoğlu Sineması çalışanları ve gönüllüleri



