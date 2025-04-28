529 gündür kayıptı! Bakın hangi yöntemle bulundu...

Avustralya açıklarında yer alan Kanguru Adası'nda kaybolan 4 kilogram ağırlığındaki minyatür dachshund'u sahipleri günlerce aradı.

529 GÜN SONRA BULUNDU

Kangala Wildlife Rescue adlı kuruluşun gönüllüleri, Valerie'yi bulabilmek için 1.000 saatin üzerinde çalıştı ve 5.000 kilometreden fazla yol kat etti. Nihayet Valerie, sahibinin tişört parçalarıyla oluşturulan koku izi sayesinde bulundu.

"Kanguru Adası'nda 529 gün önce kaybolan minyatür dachshund Valerie'nin başarılı bir şekilde kurtarıldığını duyurmaktan büyük mutluluk ve rahatlama duyuyoruz" açıklaması yapıldı.

Kurtarma gönüllüsü Lisa, "Sahibi Georgia'nın tişörtünden küçük parçalar kopartıp kapanın olduğu yere serptik. Valerie'nin tanıyacağı kokularla yolu ona göstermek çok önemliydi" dedi.