Türkiye'nin gündemine oturan fon soruşturmasından eylül ayından bu yana sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturmada fonlar ve hisse senetleri üzerinden piyasa manipülasyonu yapıldığına ilişkin iddialar inceleniyor. Soruşturma kapsamında en çok konuşulan isim eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya oldu.

FATMA BETÜL SAYAN KAYA EYLÜLDE İSTİFA ETTİ, KASIMDA TUTUKLANDI

Kaya, Özata Denizcilik hisselerinden yüksek kazanç elde ettiği yönündeki iddiaların gündeme gelmesinin ardından eylülde AK Parti Genel Başkan Yardımcılığı görevinden istifa etti. Kaya ve eşi İlyas Kaya'nın, 5 Ekim’de TMSF’nin isteğe bağlı iade hesabına toplam 1 milyar 860 milyon lira aktarıldığı gündeme gelmişti. 5 Kasım’da ikinci kez ifade veren Kaya, Sermaye Piyasası Kanunu’na muhalefet ve suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma suçlamaları kapsamında tutuklandı. Eşi İlyas Kaya ve eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül hakkında adli kontrol kararı verildi.

ADİL KATILIM’IN KURULUŞ SERMAYESİ MERCEK ALTINDA

Başsavcılığın 17 Kasım tarihli açıklamasına göre MASAK raporları ile bankacılık ve sermaye piyasası kayıtları incelendi. Savcılık, gerçek ticari faaliyete dayanmayan krediler ve menkul kıymet ihraçları yoluyla sağlandığını belirttiği kaynakların Adil Katılım Bankası’nın kuruluş sermayesine aktarıldığını, ardından bu sermayenin Tera Portföy’ün kontrolündeki fonlara yatırılarak manipülasyona konu edildiğini bildirdi. Adil Katılım Bankası ile Adil Varlık Yönetim, Adil Tasarruf Finansman ve Dünya Varlık Yönetim’e TMSF, yönetim kayyumu olarak atandı.

MUSTAFA YAZICI’YA ADLİ KONTROL

Adil Varlık Yönetim Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mustafa Yazıcı hakkında 19 Kasım’da yurt dışına çıkış yasağı ve haftada bir imza şartıyla adli kontrol kararı verildi. Soruşturma kapsamında daha önce tutuklanan Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen ile eski Türkiye Sigorta Genel Müdürü Taha Çakmak da ek ifadelerinin alınmasının ardından cezaevine götürüldü.

ASAL SORDU: TÜM SORUMLULAR CEZALANDIRILIR MI?

ASAL Araştırma’nın Kasım 2026 anketinde katılımcılara, fon krizinde tüm sorumluların tespit edilerek cezalandırılacağına inanıp inanmadıkları soruldu. 2 bin 5 kişinin katıldığı araştırmada ortaya çıkan tablo şöyle oldu:

Hayır, inanmıyorum: %65,8 (1.319)

%65,8 (1.319) Evet, inanıyorum: %25,4 (510)

%25,4 (510) Fikrim yok / Cevap yok: %8,8 (176)





ASAL Araştırma, katılımcılara ekonomi yönetimi ve ilgili kurumların fon krizinde ihmali olup olmadığını da sordu. Katılımcıların yüzde 82,6’sı ihmal olduğunu, yüzde 9,8’i ise ihmal olduğunu düşünmediğini belirtti. Fikri olmayanların veya yanıt vermeyenlerin oranı yüzde 7,6 oldu.

Ankette fon krizinde haksız kazanç sağlayan kişilerin isimlerinin kamuoyuyla paylaşılıp paylaşılmaması gerektiği de soruldu. Katılımcıların yüzde 80,8’i isimlerin açıklanmasını isterken yüzde 9’u buna karşı çıktı. Fikri olmayanların veya yanıt vermeyenlerin oranı yüzde 10,2 oldu.