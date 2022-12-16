53 yaşındaki Helena Christensen evinin bahçesinde iç çamaşırıyla poz verdi

1990'lara damgasını vuran eski model, 53 yaşındaki Helena Christensen, sosyal medya hesabından paylaştığı iç çamaşırlı fotoğrafıyla kendine hayran bıraktı.
Özellikle Türkiye’de herkes onu Chris Isaak’ın Wicked Game adlı şarkının klibiyle tanıdı. 51 yaşındaki Helena Christensen, yıllarca ‘En seksi 100 kadın’ sıralamasında üst sıralarda yer aldı.
Helena Christensen, iç çamaşırıyla evinin bahçesinde verdiği pozları Instagram hesabından yayınladı.
Ünlü isim, üstünü sergilerken göz kamaştırıcı bir görüntü sergiledi.