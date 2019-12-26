54 yaşındaki Elizabeth Hurley, bir kez daha sınırları zorladı

İngiliz model ve oyuncu olan Elizabeth Hurley, sosyal medyadan paylaştığı cesur pozlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. İlerleyen yaşına rağmen genç kızlara taş çıkartan ünlü Hurley, üstsüz paylaşımıyla gündem oldu.

Instagram hesabında 1,4 milyon takipçisi bulunan Hurley, dün üstsüz bir pozunu "Ev süslendi, konuklar geldi, dolaplar yiyeceklerle dopdolu" notuyla paylaştı. Elizabeth Hurley, birkaç saat önce de üzerinde pırıltılı bir elbiseyle Noel ağacının önünde verdiği başka bir pozunu paylaştı. İngiliz modelin bu paylaşımlarına takipçilerinden yorum ve beğeni yağdı.

Geçtiğimiz yıllarda İngiliz magazin basınında çıkan bazı haberlerde, 16 yaşındaki Damian’ın annesi Elizabet Hurley’in yaptığı cesur paylaşımlardan ötürü utandığı ve annesini konuyla ilgili sert bir dille uyardığı yönünde haberler çıkmıştı. Bu sebepten ötürü anne – oğulun arasının açık olduğu yazılmıştı.

Şu sıralar Marvel uyarlaması Runaway'de Morgan le Fay karakterini canlandıran Hurley bir yandan da moda alanındaki çalışmalarını sürdürüyor.



