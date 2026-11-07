Meteoroloji 5 ili uyardı: Tehlike salı gününe kadar sürecek! 'Acil tedbir' çağrısı

Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkili olması beklenen soğuk hava dalgası, tarımsal üretim açısından risk oluşturdu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 12. Bölge Müdürlüğü, Erzurum, Erzincan, Bayburt ve Ardahan genelinde hafif ve yer yer orta şiddette zirai don beklendiğini duyurdu. 7 Kasım Cumartesi günü saat 22.00'de başlaması beklenen don olayının 10 Kasım Salı günü saat 10.00'a kadar sürmesi tahmin ediliyor. Özellikle gece ve sabahın erken saatlerinde sıcaklıkların düşeceğine dikkat çeken yetkililer, üreticileri ürünlerini korumak için gerekli tedbirleri almaları konusunda uyardı.

METEOROLOJİ'DEN 5 İL İÇİN UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 12. Bölge Müdürlüğü, Doğu Anadolu Bölgesi’ndeki 5 il için kritik bir zirai don uyarısında bulundu. Yapılan son değerlendirmelere göre, bölgeyi etkisi altına alması beklenen soğuk hava dalgasıyla birlikte tarımsal üretimde ciddi riskler oluşabileceği bildirildi.

Meteoroloji’den yapılan açıklamada, Erzurum, Erzincan, Bayburt ve Ardahan genelinde 07.11.2026 Cumartesi (bu akşam) saat 22.00’den itibaren hafif ve yer yer orta şiddette zirai don olayının beklendiği duyuruldu.

TEHLİKE SALI GÜNÜNE KADAR SÜRECEK

Yayımlanan meteorolojik uyarı raporuna göre, don tehlikesinin 10.11.2026 Salı günü saat 10.00’a kadar etkisini sürdüreceği tahmin ediliyor. Yetkililer, özellikle gece ve sabahın erken saatlerinde sıcaklıkların ani düşüş göstereceğine dikkat çekti.

ÇİFTÇİLERE "ACİL TEDBİR" ÇAĞRISI

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü, zirai donun neden olabileceği olumsuzluklara karşı tarımsal faaliyetlerle uğraşan vatandaşları uyardı. Üreticilerin ürün kayıpları yaşamamaları için yağmurlama sulama, yüzey örtüleri ve seralarda ısıtma gibi gerekli tüm koruyucu önlemleri almaları ve meteorolojik raporları yakından takip etmeleri önemle vurgulandı.

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Kaynak: İHA | Bu içerik Nilgün Arabacı tarafından yayına alınmıştır