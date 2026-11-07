Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

Meteoroloji 5 ili uyardı: Tehlike salı gününe kadar sürecek! 'Acil tedbir' çağrısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 12. Bölge Müdürlüğü 5 il için zirai don uyarısında bulundu. Cumartesi akşamı başlayacak don tehlikesinin 10 Kasım Salı sabahına kadar etkili olması beklenirken çiftçilere ürün kaybına karşı önlem almaları çağrısı yapıldı.

Meteoroloji 5 ili uyardı: Tehlike salı gününe kadar sürecek! 'Acil tedbir' çağrısı

Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkili olması beklenen soğuk hava dalgası, tarımsal üretim açısından risk oluşturdu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 12. Bölge Müdürlüğü, Erzurum, Erzincan, Bayburt ve Ardahan genelinde hafif ve yer yer orta şiddette zirai don beklendiğini duyurdu. 7 Kasım Cumartesi günü saat 22.00'de başlaması beklenen don olayının 10 Kasım Salı günü saat 10.00'a kadar sürmesi tahmin ediliyor. Özellikle gece ve sabahın erken saatlerinde sıcaklıkların düşeceğine dikkat çeken yetkililer, üreticileri ürünlerini korumak için gerekli tedbirleri almaları konusunda uyardı.

Meteoroloji 5 ili uyardı: Tehlike salı gününe kadar sürecek! Acil tedbir çağrısı 1

METEOROLOJİ'DEN 5 İL İÇİN UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 12. Bölge Müdürlüğü, Doğu Anadolu Bölgesi’ndeki 5 il için kritik bir zirai don uyarısında bulundu. Yapılan son değerlendirmelere göre, bölgeyi etkisi altına alması beklenen soğuk hava dalgasıyla birlikte tarımsal üretimde ciddi riskler oluşabileceği bildirildi.

Meteoroloji’den yapılan açıklamada, Erzurum, Erzincan, Bayburt ve Ardahan genelinde 07.11.2026 Cumartesi (bu akşam) saat 22.00’den itibaren hafif ve yer yer orta şiddette zirai don olayının beklendiği duyuruldu.

Meteoroloji 5 ili uyardı: Tehlike salı gününe kadar sürecek! Acil tedbir çağrısı 2

TEHLİKE SALI GÜNÜNE KADAR SÜRECEK

Yayımlanan meteorolojik uyarı raporuna göre, don tehlikesinin 10.11.2026 Salı günü saat 10.00’a kadar etkisini sürdüreceği tahmin ediliyor. Yetkililer, özellikle gece ve sabahın erken saatlerinde sıcaklıkların ani düşüş göstereceğine dikkat çekti.

Meteoroloji 5 ili uyardı: Tehlike salı gününe kadar sürecek! Acil tedbir çağrısı 3

ÇİFTÇİLERE "ACİL TEDBİR" ÇAĞRISI

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü, zirai donun neden olabileceği olumsuzluklara karşı tarımsal faaliyetlerle uğraşan vatandaşları uyardı. Üreticilerin ürün kayıpları yaşamamaları için yağmurlama sulama, yüzey örtüleri ve seralarda ısıtma gibi gerekli tüm koruyucu önlemleri almaları ve meteorolojik raporları yakından takip etmeleri önemle vurgulandı.

Saatlik, günlük, haftalık ve 15 günlük detaylı hava durumu için şehrini seç.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Nilgün Arabacı tarafından yayına alınmıştır

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yürüyüşe çıktılar, hazine buldular! Devlet büyük ödül verecekYürüyüşe çıktılar, hazine buldular! Devlet büyük ödül verecek
Sürekli aynı dizileri izleyenlerin arkasındaki 4 psikolojik neden ortaya çıktıSürekli aynı dizileri izleyenlerin arkasındaki 4 psikolojik neden ortaya çıktı

Anahtar Kelimeler:
zirai don
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Katliamın sebebi olan biçerdöver görüntülendi! Köy muhtarıyla telefonda görüşmüş: "Var mı canını sıkan?"

Katliamın sebebi olan biçerdöver görüntülendi! Köy muhtarıyla telefonda görüşmüş: "Var mı canını sıkan?"

Bir ilde alarm verildi: Kar kalınlığı 20 cm'yi bulacak

Bir ilde alarm verildi: Kar kalınlığı 20 cm'yi bulacak

Galatasaray maçı öncesi Amedspor'dan İstanbul'da dayanışma gecesi! Biletler 500 bin liraydı

Galatasaray maçı öncesi Amedspor'dan İstanbul'da dayanışma gecesi! Biletler 500 bin liraydı

Önce kanal sonra yönetmen değişti! İddialı dizide oyunculardan indirim istendi

Önce kanal sonra yönetmen değişti! İddialı dizide oyunculardan indirim istendi

Gençlere 'cep harçlığı' desteği yüzde 50'ye kadar çıkacak!

Gençlere 'cep harçlığı' desteği yüzde 50'ye kadar çıkacak!

Sıradan başlayan günü milyarder tamamladı! Oltasına takılan balık hayatını değiştirdi

Sıradan başlayan günü milyarder tamamladı! Oltasına takılan balık hayatını değiştirdi

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
Künye İletişim Editoryal İlkeler Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.