Yürüyüşe çıktılar, hazine buldular! Devlet büyük ödül verecek

Çekya’nın Královéhradecký bölgesinde, Dvur Králové nad Labem kenti yakınlarındaki Zvičina Tepesi’nin yamacında bulunan hazine, Şubat 2025’te iki genç turist tarafından keşfedildi. Taşların arasına gizlenmiş bir kutuda bulunan altınlar arasında yaklaşık 600 sikke, bilezik, mücevher ve enfiye kutusu yer alıyor.

Buluntuların değerini ilk incelemede fark eden Doğu Bohemya Müzesi nümismatik uzmanı Vojtěch Brádle, karşılaştığı manzarayı şaşkınlıkla anlattı.

Brádle, altınları ilk gördüğünde hayrete düştüğünü belirtirken turistlerin de buldukları eşyaların değerinin farkında olduğunu ve yetkililere teslim ederek doğru davrandıklarını söyledi.

ALTIN HAZİNENİN İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI DÖNEMİNDE SAKLANDIĞI TAHMİN EDİLİYOR

Uzmanların incelemelerine göre altın sikkelerin üzerindeki özel damgalar, hazinenin 1921 yılından sonra saklandığını ortaya koydu. Tarihi buluntuların, İkinci Dünya Savaşı öncesinde veya savaşın son dönemlerinde toprağa gömülmüş olabileceği değerlendirildi.

Hazinenin bulunduğu Zvičina Tepesi ve çevresi, geçmişte Sudetler olarak bilinen bölgede yer alıyordu. O dönemde bölgede Çekler ve Almanlar bir arada yaşıyor, halkın büyük bölümü tarım ve dokumacılıkla geçimini sağlıyordu.

Bölge tarihini bilen yerel sakinler, dönemin ekonomik koşulları göz önüne alındığında bu kadar büyük bir servetin bölgede yaşayan sıradan bir aile tarafından biriktirilmesinin zor olduğunu düşünüyor.

Hazinenin kim tarafından ve hangi nedenle saklandığı ise henüz bilinmiyor. Uzmanlar, Nazi zulmünden kaçmaya çalışan bir ailenin değerli eşyalarını güvence altına almak istemiş olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.

Bir Alman subayının ya da savaş sonrasında bölgeden ayrılmak zorunda kalan Almanların da hazinenin sahibi olabileceği değerlendirildi.

TARİHİ ALTINLAR TEK TEK TEMİZLENİYOR

Bulunan değerli eşyalar, inceleme ve koruma çalışmaları için restorasyon uzmanlarına teslim edildi. İyi durumda olan altın sikkelerin büyük bir müdahaleye ihtiyaç duymadığı, ancak bazı mücevherlerin özel işlemlerden geçirilmesi gerektiği belirtildi.

Metal restorasyon uzmanı Dominika Halamková, özellikle mücevherlerdeki işlemelerin zarar görmemesi için son derece dikkatli çalıştıklarını ifade etti. Her bir ayrıntının ve süslemenin titizlikle temizlendiğini belirten uzmanlar, konservasyon çalışmalarının birkaç ay daha süreceğini açıkladı.

Çalışmaların tamamlanmasının ardından tarihi hazinenin Doğu Bohemya Müzesi'nde sergilenmesi planlanıyor.

Böylece ziyaretçiler, İkinci Dünya Savaşı döneminden kaldığı tahmin edilen bu dikkat çekici koleksiyonu yakından görme fırsatı bulacak.

İKİ TURİSTE 11,7 MİLYON LİRALIK ÖDÜL VERİLECEK

Çekya'da tarihi hazineyi bulan iki turist, yaptıkları keşif karşılığında önemli bir ödülün sahibi olacak.

Královéhradecký Bölge Yönetimi, iki kişiye toplam 11,7 milyon lira değerinde, yaklaşık 11,7 milyon Çek korunası tutarında ödeme yapacak.

Ödülün miktarı, Çekya'daki tarihi eserlerin korunmasına ilişkin mevzuat kapsamında belirlendi. Değerli metallerden oluşan buluntularda, altının ağırlığı ve keşif günündeki piyasa değeri esas alınıyor.

Bölge yönetimi yetkililerinden Jiří Štěpán, yasaya göre değerli metal niteliğindeki buluntular için ödülün altının değerine karşılık gelecek şekilde hesaplandığını belirtti.

ÇEKYA'DA 50 BİN AMATÖR DEFİNE AVCISI OLDUĞU TAHMİN EDİLİYOR

Çekya'da tarihi eser ve hazine keşiflerinde son yıllarda amatör arayıcıların da önemli bir rol oynadığı belirtildi.

Ülkede metal dedektörleriyle arama yapan yaklaşık 50 bin amatör hazine avcısı bulunduğu tahmin ediliyor.

Bu kişiler, zaman zaman profesyonel arkeologlarla da iş birliği yapıyor. Çek Bilimler Akademisi Arkeoloji Enstitüsü tarafından oluşturulan çevrim içi platform sayesinde amatör arayıcıların bildirdiği buluntular kayıt altına alınıyor.

Ayrıca ülkede bulunan eski sikkelere ilişkin verilerin takip edilebildiği dijital haritalar da kullanılıyor.

Ancak uzmanlar, tarihi eserlerin korunması açısından bilinçsiz kazılara karşı uyardı. Metal dedektörleriyle yapılan kontrolsüz aramaların, eserlerin kendisi kadar önemli olan tarihsel ve arkeolojik izlere de zarar verebildiğine dikkat çekildi.

Bu nedenle uzmanlar, tarihi buluntuların yerlerinden çıkarılmadan önce yetkililere bildirilmesini ve mümkün olduğunca doğal konumlarında korunmasını tavsiye etti.

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